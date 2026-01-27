Familia Flores
Así recuerdan los amigos de Antonio Flores su relación con Ana Villa: "Siempre fue muy importante para él"
Ana Villa, la exmujer de Antonio Flores, confesaba en Lo de Évole que, de no ser por las adicciones, hubiese seguido con Antonio toda la vida. Algo que los amigos de la pareja, como Marianne Nilsen, sabían de primera mano.
Antonio Flores se marchó dejando una historia de amor inacabada con su exmujer, Ana Villa. Según confesaba ella en Lo de Évole, pese a su separación, seguía enamorada de él y guardaba la esperanza de que, con el tiempo, se recuperase y pudieran volver a estar juntos.
Pese a que durante los últimos años de Antonio Flores ya no estaban juntos, el cantante y Ana Villa nunca dejaron de tener buena relación. Algo que sus amigos más íntimos, como Marianne Nilsen, sabían bien.
"Ella siempre ha sido muy importante para él y se han llevado muy bien", advierte Nilsen. Según nos cuenta, aunque ya no fueran pareja, pasaban mucho tiempo con amigos juntos y disfrutaban de la compañía del otro.
Ana Villa nunca pudo ver cumplido su deseo de rehacer su vida con Antonio Flores. Sin embargo, aún a día de hoy, sigue ocupando un lugar especial en su corazón y en el de su hija, Alba Flores.
