Así recuerdan los amigos de Antonio Flores su relación con Ana Villa: "Siempre fue muy importante para él"

Antonio Flores se marchó dejando una historia de amor inacabada con su exmujer, Ana Villa. Según confesaba ella en Lo de Évole, pese a su separación, seguía enamorada de él y guardaba la esperanza de que, con el tiempo, se recuperase y pudieran volver a estar juntos.

Pese a que durante los últimos años de Antonio Flores ya no estaban juntos, el cantante y Ana Villa nunca dejaron de tener buena relación. Algo que sus amigos más íntimos, como Marianne Nilsen, sabían bien.

"Ella siempre ha sido muy importante para él y se han llevado muy bien", advierte Nilsen. Según nos cuenta, aunque ya no fueran pareja, pasaban mucho tiempo con amigos juntos y disfrutaban de la compañía del otro.

Ana Villa nunca pudo ver cumplido su deseo de rehacer su vida con Antonio Flores. Sin embargo, aún a día de hoy, sigue ocupando un lugar especial en su corazón y en el de su hija, Alba Flores.