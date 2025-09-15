Antena 3 LogoAntena3
AGRESIÓN POLICIAL

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Un joven es supuestamente víctima de una brutal agresión al ser detenido en Cieza, Murcia. Sus familiares anuncian que no se quedarán de brazos cruzados.

Familiares detenido Cieza, Murcia

Mercedes Piedra
Publicado:

Agentes de la Policía detenían a un varón por presuntamente arremeter contra un menor al que le habría robado 40€ y lanzado al perro que le acompañaba para que le mordiese. El momento de la detención ha sido capturado en vídeo por los vecinos, pudiendo observarse como tres agentes vestidos de paisano lo inmovilizan hasta que llegan los refuerzos.

La familia denuncia un presunto caso de abuso policial, alegando que una vez en el suelo, el detenido recibió varios golpes que le provocaron diversas lesiones. Añade que en comisaría dichas agresiones continuaron.

"Cuando salgan por la puerta chafarles la cabeza con un martillo"

En en Más Espejo Público hemos tenido acceso a los audios que ha enviado la familia del joven, en los que afirman: "Ya sabemos donde viven los payos que pegaron a mi hijo".

Nos hemos trasladado hasta la casa de los familiares del supuesto agredido, asegurando que en el vídeo no sale todo lo que ha sucedido durante la detención: "Le estaban pegando con una niña de dos meses en brazos y él esquivaba para que no le dieran a la niña".

De la casa salen otros tres hombresvisiblemente alterados con el reportero y la situación, a los que Susanna Griso pide coherencia diciendo que lo que deberían hacer es ir a comisaría y denunciar formalmente. Finalmente era lo que aseguraban que harían.

Le quitaron a la niña de los brazos y se la dejaron a una desconocida

Tras este revuelo, aparece una mujer, aparentemente familiar del detenido, que afirma que para poder pegarle, le quitaron a la niña de los brazos y se la dejaron a una desconocida.

El caso ya está en manos de la justicia y bajo una investigación más exhaustiva para esclarecer los hechos.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

