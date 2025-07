Pablo denuncia abusos policiales de un agente de Marbella y le imputan dos delitos: "Yo no había agredido a nadie"

Espejo Público hablaba con Pablo, un hombre cuyo día en la Playa del Faro (Marbella) se vio truncado por un episodio desagradable. Este denunciaba ante la prensa que fue testigo de cómo, durante una operación policial contra los manteros del paseo marítimo, un agente estaba "fuera de sí" insultando e increpando a los presentes. Incluso, aseguraba, que llegó a agredir a un ciudadano. Por ello, decidió acercarse y recriminarle la actitud que estaba teniendo. "Te lo vas a cargar", recordaba que le dijo.

Imputado por doble delito

Lo que fue una acción con buena intención desembocó en una pesadilla. Tras los hechos, la Policía se lo llevó detenido y comenzó un proceso penal contra él. Un doble delito: atentar contra un agente de la autoridad y obstruir a la justicia, impidiendo la operación policial contra los manteros. Algo que Pablo desmentía, porque, cuando él intervino, ya les habían identificado y requisado el material. Contaba, además, que le sorprendió mucho porque el Jefe de Grupos de Seguridad Ciudadana le "juro" que le había dicho al juez que él "no había agredido a nadie".

La respuesta de la alcaldesa

El hombre expresaba en el programa la angustia que está viviendo y aseguraba que es una situación que no puede sostener más: "Me encuentro cada vez más cansado y mi mujer está fuera de sí tomando pastillas". De igual forma, se mostraba decepcionado ante la respuesta de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, la cual defendía y respaldaba la actitud del policía. Esta aseguraba que no fue sin motivo, sino como respuesta ante una "agresión previa" de un mantero. Sin embargo, Pablo negaba que esto sucediese: "Eso es totalmente incierto y lo pueden corroborar todos los ciudadanos que estaban allí".

"Se ha buscado un problema"

Serafín Giraldo, inspector de policía, colaboraba con el programa y manifestaba que este suceso es "un clásico": "Todos los veranos hay enfrentamientos entre manteros y Policía Local". A modo de defensa de sus compañeros de profesión, indicaba que "nadie se puede entrometer en el trabajo policial" y que Pablo debe responder ante el juez por sus actos: "Se ha buscado un problema porque ha entrado en una zona de seguridad, ha molestado el trabajo policial y ha atacado a los policías". También, afirmaba que existe un vídeo en el que se ve la agresión previa de la que habla la alcaldesa, a lo que Pablo replicaba: "Eso es de una semana anterior. No se pueden tergiversar los hechos".

Pablo concluía indignado que no ha sido un acto de intentar evitar la vigilancia policial en las playas de Málaga, sino que su única finalidad era intervenir en una actuación que consideraba "lamentable". Con ese motivo, lanzaba una pregunta a la audiencia: Si usted ve una injusticia que es evidente, ¿Cómo actuaría?. Él lo tenía claro: "Como ciudadano con deber moral y legal, intento impedir la comisión de un delito, impidiendo al policía que siguiese agrediendo a esa persona".

