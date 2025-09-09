Las imágenes de la agresión de un guardia civil a una detenida en Oliva: "Cuando te digo que hagas las cosas las haces"

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido en Oliva, Valencia, tras difundirse un vídeo en el que agrede a una mujer detenida. En las imágenes se puede ver cómo el agente agrede en la vía pública a una mujer que se encontraba esposada con las manos a la espalda y le dice: "Cuando te digo que hagas las cosas, las haces". La agresión tuvo lugar el pasado 23 de julio, pero las imágenes han salido a la luz este pasado fin de semana.

La escena fue grabada frente a un local de ocio al que acudieron varios agentes de la Policía local y dos guardias civiles para realizar la detención. Mientras uno realizaba una revisión de las pertenencias, el otro realizó la agresión. La Comandancia Provincial ha confirmado que el agente ha sido arrestado acusado de un delito de torturas y contra la dignidad moral. Además, han asegurado que se están aplicando todas las medidas disciplinarias y legales correspondientes.

