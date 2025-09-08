Detenido un guardia civil por agredir a una joven esposada en la calle

En Oliva, Valencia, un guardia civil ha sido detenido tras la difusión en redes sociales de un video en el que se aprecia cómo agrede a una joven que se encontraba esposada y sin posibilidad de defenderse. La escena, grabada desde una vivienda frente al local de ocio donde tuvo lugar la detención, ha causado un gran impacto y ha abierto interrogantes sobre el uso de la fuerza en estas intervenciones.

En las imágenes se observa cómo, mientras un agente registra las pertenencias de la mujer, otro la sujeta con violencia contra una pared y posteriormente la lanza al suelo. Ya en el pavimento, el guardia civil la arrastra unos metros pese a que la joven permanece totalmente inmovilizada. Otros efectivos presentes en el lugar no intervienen para frenar la agresión.

"Nos llama la atención que se queden los otros agentes sin hacer nada"

Susanna Griso, escandalizada, pide volver a ver las imágenes de la agresión y añade: “Suerte que hay un vecino que lo graba todo”. Lorena Vázquez también cuestionó la desproporción de la intervención: “¿Era necesaria tanta violencia cuando además ella ya estaba inmovilizada?".

Fuentes policiales confirman que todavía está pendiente de determinar qué delitos se le imputarán al agente, aunque los primeros análisis señalan que en la actuación no existía riesgo ni protocolo que justificara el uso de esa violencia. La grabación se ha convertido en una prueba clave para esclarecer los hechos.

"Si no llega a haber video o imágenes, la denuncia de esta mujer no tendría peso"

La difusión del video no solo ha llevado a la detención del agente implicado, sino que también reabre el debate sobre los límites en el uso de la fuerza policial, que, además, en este caso como señala Miquel Valls, no estaban haciendo uso de la cámara de seguridad de su uniforme.

