Indignación tras el archivo del caso de las gemelas que intentaron suicidarse juntas: "Le quitaron las ganas de vivir hasta preferir saltar"

Después de un largo periodo de tiempo en el que Alana y Leila, dos hermanas gemelas de Sallent de Llobregat, en Barcelona, sufrieran acoso escolar - 'bullying' -, Alana le dijo a su hermana que no aguantaba más e iba a quitarse la vida, su hermana le dijo que la acompañaría. Ambas saltaron por la ventana de su casa. Alana falleció y Leila permaneció 10 días en coma hasta que se recuperó, aunque sigue padeciendo secuelas, ya sin su hermana a su lado.

Los vecinos, con miedo

No se atreven a declarar delante de la cámara. Pero tras ella sí denuncian la existencia de una banda de jóvenes que atemoriza al municipio, por supuesto también a los niños y niñas. Afirman que sería este grupo el que acosó hasta el extremo las dos hermanas de tan sólo 12 años. Esos jóvenes conflictivos han llegado incluso a robar en el interior de alguna vivienda de Sallent. Los vecinos exigen soluciones.

Maia, madre de las gemelas, denunciaba la inacción del Instituto donde estudiaban las niñas. Asegura que no actuaron pese a conocer la situación y que ni siquiera habrían acudió al funeral de Alana. Tampoco han querido aportar su testimonio a Espejo Público, "están muy ocupados" le decían a la periodista de Antena 3, Claudia Justes.

"No escuchan"

El problema lejos de solucionarse parece haber empeorado, padres de otros alumnos acuden al Ayuntamiento, pero los vecinos denuncian que no se toman medidas. Maia volvía a intervenir en Espejo Público para pedir que se actúe para que no vuelva a ocurrir nada parecido.

"Si no se ponen límites, es lógico que vuelva a pasar", lamentaba la madre que añade que en el centro educativo se realizaron talleres contra el 'bullying' en los que sorprendentemente las niñas también recibieron insultos y ataques varios: "No servían para nada. No se estaba haciendo nada".

El caso de Kira

"Por favor. No se paren a debatir qué es, o no, acoso escolar"

José Manuel y María José son padres de Kira y están luchando también por que se imparta justicia. Su hija se suicidó después de sufrir un caso similar. El padre de Kira se emocionaba y mandaba un abrazo a Maia, pero reunía fuerzas para hacer una denuncia: "La Consejería (de educación)A las 4 horas dijo que no había acoso escolar. ¿Cómo lo supo? ¿Abrió alguna investigación? No".

Afirmaba que se creyó sin mayor indagación la versión de la escuela, pero consideraba que en el caso de Alana y Leila se produjo un delito de odio: "Se le llamó 'sudaca de mierda' a una niña pequeña. Le quitaron las ganas de vivir hasta el punto de preferir saltar".

"¿A la vía Civil con una hija muerta?"

Valoraba José Manuel la situación judicial española en materia de acoso escolar a diferencia de la que hay en Francia: "Que el acoso escolar esté dentro del código penal. No vamos a meter a niños pequeños en la cárcel, pero vamos a hacer que haya consecuencias. Que por lo menos Fiscalía pueda actuar".

Por último explicaba la única vía de acción que tienen los padres en estos casos: "Lo único que se puede hacer es acudir a la vía Civil, como estamos haciendo nosotros. ¿A la vía Civil con una hija muerta? ¡Eso se queda corto! ¡Eso es insuficiente!"

