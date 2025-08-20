Antena 3 LogoAntena3
Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"

Los hermanos Xavier y Luis Font, fundadores del icónico grupo Locomía, podrían estar acercando posturas tras años de mala relación. Hemos hablado con Luis en exclusiva.

Marta Requejo
Los hermanos Font atraviesan realidades muy diferentes en la actualidad. Desde la disgregación de Locomía, Xavier fue condenado por tráfico de drogas y más tarde diagnosticado con cáncer de próstata.

Por su parte, su hermano Luis ha atravesado circunstancias difíciles viviendo en la calle y cantando en el metro hasta que una familia mexicana lo acogió y ahora vive en el país americano.

Entre ellos ha habido años de disputas y malos rollos pero parece que esta situación estaría llegando a su fin. "Yo durante mucho tiempo siempre me he intentado acercar a él", decía Luis en exclusiva para el programa.

"Estoy intentando volver a España y como económicamente no podía, se ha brindado a ayudarme con este regreso", seguía contando muy emocionado. ¡Dale al play!

Gonzalo Miró sobre Sánchez y los incendios

Gonzalo Miró, sobre la visita de Sánchez a las zonas afectadas por los incendios: "Es una cuestión casi más política que ejecutiva"

Marta Corella

Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales: "Lo que está fallando es que no hay gestión forestal"

Carmen Morodo
Incendios

Carmen Morodo critica duramente a Abascal y Rufián: "Es vomitivo intentar ganar votos desde una silla"

Alcalde de Puebla de Sanabria
incendios

El alcalde de Puebla de Sanabria, Zamora, sobre la visita de Sánchez: "Lo que no me gustó ayer es que no estuviera Mañueco"

Así es el programa

La pareja de presentadores nos ha contado cómo funciona el programa y las diferentes secciones que componen Emparejados.

Maria José Pérez
INCENDIOS

La alcaldesa de Villar de Plasencia, en Espejo Público: "Hablé con Pedro Sánchez y le dije que necesitábamos que nuestro municipio fuera declarado zona catastrófica"

María José Pérez opina sobre la gestión de la Junta de Extremadura en el incendio de Cáceres: "Tenían que haber pedido el nivel 3".

Marlaska

Marlaska alerta de las características inéditas de los incendios: "Todo esto es consecuencia del cambio climático"

Dani Martín deja sin palabras a Pablo Motos con su capacidad musical en directo

La visión de Dani Martín sobre la música actual: "Hay canciones muy caducas"

