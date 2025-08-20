EXCLUSIVA
Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"
Los hermanos Xavier y Luis Font, fundadores del icónico grupo Locomía, podrían estar acercando posturas tras años de mala relación. Hemos hablado con Luis en exclusiva.
Los hermanos Font atraviesan realidades muy diferentes en la actualidad. Desde la disgregación de Locomía, Xavier fue condenado por tráfico de drogas y más tarde diagnosticado con cáncer de próstata.
Por su parte, su hermano Luis ha atravesado circunstancias difíciles viviendo en la calle y cantando en el metro hasta que una familia mexicana lo acogió y ahora vive en el país americano.
Entre ellos ha habido años de disputas y malos rollos pero parece que esta situación estaría llegando a su fin. "Yo durante mucho tiempo siempre me he intentado acercar a él", decía Luis en exclusiva para el programa.
"Estoy intentando volver a España y como económicamente no podía, se ha brindado a ayudarme con este regreso", seguía contando muy emocionado. ¡Dale al play!
