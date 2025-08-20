Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"

Los hermanos Font atraviesan realidades muy diferentes en la actualidad. Desde la disgregación de Locomía, Xavier fue condenado por tráfico de drogas y más tarde diagnosticado con cáncer de próstata.

Por su parte, su hermano Luis ha atravesado circunstancias difíciles viviendo en la calle y cantando en el metro hasta que una familia mexicana lo acogió y ahora vive en el país americano.

Entre ellos ha habido años de disputas y malos rollos pero parece que esta situación estaría llegando a su fin. "Yo durante mucho tiempo siempre me he intentado acercar a él", decía Luis en exclusiva para el programa.

"Estoy intentando volver a España y como económicamente no podía, se ha brindado a ayudarme con este regreso", seguía contando muy emocionado. ¡Dale al play!