Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales: "Lo que está fallando es que no hay gestión forestal"

España lleva ya 12 días ardiendo, los incendios de agosto llevan ya 350.000 hectáreas arrasadas y las comunidades más afectadas están siendo: Extremadura, Castilla y León y Galicia. La pesadilla no termina pero, ¿por qué?. Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales ha desvelado la respuesta en Espejo Público.

"Lo que está fallando es que no hay gestión forestal"

Según la experta, lo que está fallando en estos incendios es que "no hay gestión forestal, es absolutamente deficitaria", cree que tenemos un territorio donde si superponemos el "mapa de despoblación" con el "mapa forestal" se solapan, lo que significa que los territorios forestales que están llenos de recursos "no están generando oportunidades, sino que están generando tragedias".

A la pregunta de Lorena García de cómo se gestiona un monte, teniendo en cuanta que los pueblos están cada vez más despoblados, la experta ha contestado: "Yo estoy convencida de que los pueblos van a ser el lugar donde van a querer vivir nuestros nietos, y tenemos que garantizarles ese derecho. Necesitamos una adaptación fiscal que contemple el sector forestal, necesitamos educar y conocer cuál es la cultura forestal, ahora mismo no conocemos cuál es la historia de nuestros bosques".

"Un territorio colapsado de biomasa"

Marta Corella cree que "tenemos un territorio colapsado de biomasa", y la gestión forestal y la "ganadería extensiva" es necesaria para conservar la multifuncionalidad del paisaje. "El pacto de estado tiene que ir en esta dirección, se tienen que revisar todas las legislaciones que están construyendo el desarrollo rural y adaptarlas a esta realidad rural, que muchas veces han estado miopes", ha opinado en Espejo Público.

"Los incendios están fuera de la capacidad de extinción humana"

La vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales ha explicado que: "Los incendios que tenemos están fuera de la capacidad de extinción humana, y están superando en 10 veces la energía que se libera. No solamente debemos prepararnos mejor para la emergencia, sino para atender esta gestión territorial".

