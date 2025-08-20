Carmen Morodo critica duramente a Abascal y Rufián: "Es vomitivo intentar ganar votos desde una silla"

La periodista Carmen Morodo ha cargado en Espejo Público contra la utilización política de los incendios por parte de Vox y ERC, en alusión directa a las críticas de Santiago Abascal y a un post en X de Gabriel Rufián. "Me parece vomitivo que en un momento como este, con el sufrimiento de todas estas personas que tratan de apagar el fuego, se intente ganar votos electorales sin moverse de esa silla", ha denunciado.

Morodo ha señalado que existe "un fallo principal en los dos grandes partidos, tanto en el Gobierno como en la oposición". A pesar de reconocer la influencia del cambio climático y las condiciones excepcionales tras una primavera de intensas lluvias insiste en que "las medidas necesarias las saben quienes gobiernan; otra cosa es que no haya voluntad política o que cuando lleguen los meses de septiembre y octubre se olviden de ellas".

Sobre la propuesta de Pedro Sánchez de impulsar un gran pacto de Estado contra los incendios, la periodista mostró escepticismo: “Todo muy grandilocuente, llamar a la gran comunidad científica… Yo creo que no se trata de eso. Hay que bajarlo más al terreno: contar con ingenieros forestales, con técnicos, pero también con el líder de la oposición”.

Para Morodo, el problema exige una estrategia de largo recorrido: "Ese pacto de Estado debe traducirse en medidas concretas, presupuesto y en mejorar las condiciones de quienes se juegan la vida. Lo que no hay son soluciones inmediatas".

"Es increíble que Abascal hable de mafias"

Por su parte, el exsecretario general del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo, ha calificado de "increíble” que Santiago Abascal, pida sentido común y hable de mafias sin hacerlo de manera racional, "criticando si tiene que criticar lo que haya que criticar de estos días".

En referencia a Gabriel Rufián, Redondo advierte que "está mezclando cosas" y que es "tal el desastre que solo ganan estos extremos", y reclama un enfoque más serio: "Vamos a hablar en serio: por qué no ha funcionado el Estado, las comunidades autónomas…". A su juicio, la alcaldesa de la zona afectada fue la que transmitió la mejor sensación de gestión: "Una vez más, quienes están a ras de suelo son los que dan sensación de tranquilidad".

