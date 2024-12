La madre de la gemela de 12 años muerta tras tirarse por la ventana en Sallent: "Mi hija Alana dijo que quería morir y su hermana le contestó: "Te acompaño""

El caso de Leila y Alana conmocionaba a la opinión pública en febrero 2023. Estas hermanas gemelas de 12 añossaltaban por la ventana en el Sallent (Barcelona). Una de ellas fallecía en el acto y la otra resultaba herida y quedaba en coma con graves heridas.

Maya, madre de las jóvenes, no puede creerse que hayan archivado el caso. Asegura que sus hijas sufrieron bullying en el instituto y eso fue lo que le llevó a arrojarse por la ventana. Cuenta Maya que iba entre dos y tres veces por semana a hablar con el director y le decía que estaban trabajando para que esto no pasara. La hermana superviviente cuenta el calvario que vivían en el centro educativo. Mantiene que les han tirado piedras y les llegaron a pegar con un tronco. Pide justicia para ella y su hermana. Casi dos años después el caso ha caído en el olvido para la justicia.

Esta familia llega a España procedente de Argentina en el año 2021. Allí las pequeñas comenzaron la Primaria. Asegura que en un primer momento les recibieron bien. Recuerda que al venir de Argentina todos les preguntaban por Messi en un ambiente muy festivo. En un momento dado la situación cambió, cuenta la madre, para volverse "un motivo de acoso diario todos los días". En la ESO la situación empeoró. Asegura que los profesores la ignoraban cuando ellas reclamaban estar sufriendo abusos.

"Siento la necesidad de hablar del caso de mi hija para pedir justicia"

Cuando Maya vio que la causa se había archivado sintió la necesidad de hablar para pedir justicia. Señala que en la última época sus hijas tenían que hacer frente a insultos por el hecho de venir de Argentina. Una de las hermanas se había cortado el pelo y la llamaban 'marimacho' y lesbiana.

Después de la muerte de su hija el director del instituto se comunicó con algunos padres de amigos de las jóvenes para decirles que no se pusieran en contacto con Leila porque eso podía repercutir mucho en el instituto. "Como si los amigos volviesen a ser amigos fueran un problema", lamenta la madre.

"Al funeral de mi hija solo fue un profesor del centro, creo que por vergüenza"

Al funeral de su hija solo fue el profesor de música. "Creo que no fueron más profesores por la vergüenza de que no actuaron como correspondía, no fueron adultos responsables en una institución". Maya comunicó la situación al centro y también al Ayuntamiento para ver si les podían cambiar de centro. Hablaba mucho con sus hijas y pensaba que "esto no era para tanto". Después de lo que ha ocurrido ahora ve que sí es para tanto y grave. "Es algo para estar alarmados", lamenta. Cuenta además que las dos hermanas estaban muy unidas: "Mi hija Leila dijo me quiero morir y su hermana dijo: "Te acompaño"".

