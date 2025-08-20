Hablamos con el ganadero que vaticinó los incendios: "No hemos aprendido nada ni lo vamos a hacer"

Los incendios siguen descontrolados en gran parte de la península. Algunas de las provincias más afectadas sonLeón, Zamora, Ourense y Cáceres. Los ganaderos han visto cómo su logar de trabajo quedaba arrasado a cenizas. Muchos de ellos, han utilizado sus tractores y material agrícola para intentar salvar sus tierras y sus casas, incluso, poniéndose en peligro.

Roberto López, ganadero que predijo los incendios

Roberto López es un ganadero gallego que previo a los incendios, hace 3 años, explicó el problema al que se presentaba el campo en España. Hoy habla en el programa Espejo Público sobre la indignación que siente el campo y sus gentes ante la situación de los incendios.

En un mensaje viral hace 3 años, Roberto comentaba con indignación el abandono al que estaba sometido el campo. Él explicaba que siempre habían sido los agricultores y ganaderos los que mantenían limpio el campo y conseguían evitar que los incendios se expandieran.

3 años después

"Lo multiplico por tres que han pasado tres años", estas son las palabras de Roberto al preguntarle qué opina de sus palabras. Sigue reafirmándose. Asegura que en estos tres años que han pasado no hemos aprendido nada "ni lo vamos a aprender". Cree que la causa principal del aumento de incendios y del aumento de la gravedad de estos es que la maleza de las zonas rurales se ha multiplicado. "Hay un colchón inmenso de maleza y de broza".

El agricultor apunta que solo ve una solución "que arda todo y empezar de cero". Explica que en muchas ocasiones las fincas o huertas de los pueblos se dejan sin limpiar por falta de gente que lo haga o porque las personas ya no viven en la zona rural si no en la ciudad, "por eso arden los pueblos", asegura.

En muchas ocasiones, dice, son los propios alcaldes los que dicen no tener medios o presupuesto para poder hacerse cargo de esas zonas abandonadas llenas de maleza. Roberto lamenta que muchas de las personas que tenían fincas en posesión hayan emigrado a la ciudad dejando sus terrenos abandonados en las zonas rurales "que en vez de ir de vacaciones al Caribe que cuiden esas fincas y luego no lloren en la tele", así termina demandando Roberto responsabilidad a los ciudadanos.

