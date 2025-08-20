Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendios

¿Ha puesto el Gobierno todos los recursos a disposición de las comunidades? Hablamos con el ministro del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atendido en directo al programa Espejo Público, unos minutos antes del Comité de Coordinación de Emergencias que preside de forma telemática el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Marlaska

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Lorena García, presentadora del programa, le ha preguntado en primer lugar por la evolución de los incendios. En principio, es optimista: “Después de una ola de calor de 16 días las previsiones son positivas en las últimas horas tenemos una bajada importante de temperaturas en las zonas más afectadas por los incendios, más humedad, pero hay que ser precavidos y tener mucha cautela de las condiciones meteorológicas que pueden incidir. Va a permitir que las brigadas, los voluntarios, trabajen de una forma más óptima”.

Estos incendios que asolan España son fuegos distintos a los que hemos visto años anteriores y el ministro lo confirma. Alude al cambio climático y, por eso, dice que “las políticas de prevención son realmente importantes. Tenemos que seguir trabajando de la mano de la ciencia en esas políticas. La estamos poniendo en práctica, pero tenemos que seguir poniendo en práctica y desarrollándola”.

Paco Castañares, ex responsable de Medio Ambiente en Extremadura y agente forestal comentaba en el programa de ayer que no es todo cuestión de medios, “esa apreciación es falsa”, decía y añadía que es “un problema de gestión política”. Marlaska ha hablado del Gran Pacto de Estado por el Clima, pero le preguntamos por medidas concretas. Él responde haciendo alusión al pasado: “Venimos trabajando, no venimos de cero, quiero recordar que desde 2018 hemos desarrollado toda la normativa básica del sistema nacional de protección civil”.

La responsabilidad de las comunidades autónomas

En el eterno debate de las competencias, el ministro hace referencia a las competencias de las comunidades autónomas, después de que algunos medios de comunicación publicaran que estas ‘desconfían de él’. “Espero que no sea esa la circunstancia yo creo que si las comunidades autónomas no han pedido la elevación a nivel 3 es por una cuestión de responsabilidad. Es porque entienden que con todos los medios que se ponen a su disposición puede gestionar correctamente la emergencia. Espero que no sea esa circunstancia. Si no han pedido nivel 3 es por responsabilidad porque piensan que pueden gestionar correctamente. Si no pudieran y no piden por eso serían irresponsables”, esa ha sido su respuesta en Espejo Público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Gonzalo Miró, sobre la visita de Sánchez a las zonas afectadas por los incendios: "Es una cuestión casi más política que ejecutiva"

Gonzalo Miró sobre Sánchez y los incendios
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Marlaska

¿Ha puesto el Gobierno todos los recursos a disposición de las comunidades? Hablamos con el ministro del Interior

Carmen Chao

El relato de una periodista de Antena 3 que se queda rodeada por las llamas: "Nos habíamos quedado encerrados"

Roberto López

Hablamos con el ganadero que vaticinó los incendios: "No hemos aprendido nada ni lo vamos a hacer"

Gonzalo Miró sobre Sánchez y los incendios
incendios

Gonzalo Miró, sobre la visita de Sánchez a las zonas afectadas por los incendios: "Es una cuestión casi más política que ejecutiva"

font
EXCLUSIVA

Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"

Marta Corella
INCENDIOS

Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales: "Lo que está fallando es que no hay gestión forestal"

La vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales desvela en Espejo Público las claves para solventar los incendios: "Necesitamos una adaptación fiscal y conocer cuál es la cultura forestal".

Carmen Morodo
Incendios

Carmen Morodo critica duramente a Abascal y Rufián: "Es vomitivo intentar ganar votos desde una silla"

La periodista reclama un pacto real con medidas, presupuesto y coordinación, y criticó la falta de voluntad política frente al drama de los incendios.

Alcalde de Puebla de Sanabria

El alcalde de Puebla de Sanabria, Zamora, sobre la visita de Sánchez: "Lo que no me gustó ayer es que no estuviera Mañueco"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido explican la mecánica de Emparejados: “Aquí jugamos todos”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido explican la mecánica de Emparejados: “Aquí jugamos todos”

Maria José Pérez

La alcaldesa de Villar de Plasencia, en Espejo Público: "Hablé con Pedro Sánchez y le dije que necesitábamos que nuestro municipio fuera declarado zona catastrófica"

Publicidad