¿Ha puesto el Gobierno todos los recursos a disposición de las comunidades? Hablamos con el ministro del Interior

Lorena García, presentadora del programa, le ha preguntado en primer lugar por la evolución de los incendios. En principio, es optimista: “Después de una ola de calor de 16 días las previsiones son positivas en las últimas horas tenemos una bajada importante de temperaturas en las zonas más afectadas por los incendios, más humedad, pero hay que ser precavidos y tener mucha cautela de las condiciones meteorológicas que pueden incidir. Va a permitir que las brigadas, los voluntarios, trabajen de una forma más óptima”.

Estos incendios que asolan España son fuegos distintos a los que hemos visto años anteriores y el ministro lo confirma. Alude al cambio climático y, por eso, dice que “las políticas de prevención son realmente importantes. Tenemos que seguir trabajando de la mano de la ciencia en esas políticas. La estamos poniendo en práctica, pero tenemos que seguir poniendo en práctica y desarrollándola”.

Paco Castañares, ex responsable de Medio Ambiente en Extremadura y agente forestal comentaba en el programa de ayer que no es todo cuestión de medios, “esa apreciación es falsa”, decía y añadía que es “un problema de gestión política”. Marlaska ha hablado del Gran Pacto de Estado por el Clima, pero le preguntamos por medidas concretas. Él responde haciendo alusión al pasado: “Venimos trabajando, no venimos de cero, quiero recordar que desde 2018 hemos desarrollado toda la normativa básica del sistema nacional de protección civil”.

La responsabilidad de las comunidades autónomas

En el eterno debate de las competencias, el ministro hace referencia a las competencias de las comunidades autónomas, después de que algunos medios de comunicación publicaran que estas ‘desconfían de él’. “Espero que no sea esa la circunstancia yo creo que si las comunidades autónomas no han pedido la elevación a nivel 3 es por una cuestión de responsabilidad. Es porque entienden que con todos los medios que se ponen a su disposición puede gestionar correctamente la emergencia. Espero que no sea esa circunstancia. Si no han pedido nivel 3 es por responsabilidad porque piensan que pueden gestionar correctamente. Si no pudieran y no piden por eso serían irresponsables”, esa ha sido su respuesta en Espejo Público.

