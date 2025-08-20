Antena 3 LogoAntena3
El relato de una periodista de Antena 3 que se queda rodeada por las llamas: "Nos habíamos quedado encerrados"

Carmen Chao y Javier Cabrera vivieron momentos de tensión al quedar rodeados por las llamas.

Carmen Chao

La ola de incendios que estos días azota Galicia ha afectado a los profesionales que se han desplazado a la zona para informar. Carmen Chao y Javier Cabrera, del equipo de Antena 3 Galicia, quedaron atrapados por las llamas minutos después de participar en el informativo de las 21:00 horas.

El propio equipo logró grabar la tensión del momento, con las llamas acercándose peligrosamente al lugar desde el que trabajaban. "Que lo tenemos ahí", se escucha en una de las secuencias difundidas, capturando la incertidumbre que vivieron.

En declaraciones en Espejo Público, Carmen Chao ha relatado cómo vivieron la situación: "Realmente estábamos grabando todo lo que estaba sucediendo, porque las llamas se estaban avivando. Vimos mucho movimiento y nos dijeron que la situación se estaba complicando. Nos despedimos de vecinos y voluntarios que venían a ayudar, y nos avisaron de que no se podía bajar, que nos habíamos quedado encerrados. Nos quedamos en la zona grabando".

"Durante estos días hemos visto cómo se ha ido comportando. Los vecinos contenían la angustia, pero aun así nos ofrecían un sitio para dormir porque no sabíamos si podríamos irnos. Tranquilos, porque las brigadas nos explicaban lo que estaba pasando. Su trabajo no solo salva vidas y pueblos, sino que también nos permite mostrar imágenes de cómo evoluciona el incendio y mejorar nuestro trabajo periodístico", cuenta.

Chao explica cómo finalmente pudieron abandonar la zona: "Sobre las 23:00 horas nos dijeron que podíamos salir, que la carretera era segura. Intentamos bajar, pero en ese momento la policía local y la UME nos indicaron volver atrás porque el fuego se estaba reavivando y el viento cambió de dirección. Tuvimos que regresar al punto donde estábamos hasta que, alrededor de las 12 de la noche, nos hicieron un convoy de seguridad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

