Imbroda, sobre la posible respuesta de Marruecos a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "No podemos estar como si le debiéramos algo"

Melilla esperaba con ganas al rey Felipe VI y a la reina Letizia, que, tras pernoctar en Ceuta, han viajado a la ciudad autónoma melillense en una jornada que marcará el final de la visita oficial a ambas ciudades. En medio del jolgorio con el que los ciudadanos recibían a los Reyes con los brazos abiertos, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, atendía a nuestros micrófonos.

Imbroda considera que el discurso de Su Majestad en Ceuta estuvo "magnífico" y cree que se repetirá en su ciudad. En este contexto, lanza un reproche al Gobierno: "No estamos acostumbrados a que las altas instancias de nuestro país sean tan claras y rotundas como el Rey". Del discurso de Felipe VI destacaba la "españolidad" de las ciudades autónomas a las que se refirió. "Se ha mojado, pero bien", resumía.

Por este motivo, ve la visita de los Reyes como "un baño de esperanza" y la espera "ansiosamente".

"Acabaremos enterándonos de todo lo que pasó"

Susanna Griso le preguntaba al presidente melillense por la reciente información sobre los buques de guerra marroquíes que navegaban en aguas españolas el día de la entrada masiva de migrantes. Imbroda era directo: "Nos vamos enterando a cuentagotas, pero acabaremos enterándonos de todo lo que pasó".

Para él, lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio en la frontera ceutí fue "una invasión y una agresión en toda regla permitida por Marruecos". Habla de una "pasividad activa" por parte de las autoridades marroquíes, algo que equipara a lo ocurrido en 2021, también en la frontera de Ceuta.

"No podemos estar con un complejo de inferioridad con Marruecos"

Respecto a la tensión entre ambos países y al hilo del viaje oficial de los Reyes, Griso planteaba la posibilidad de un choque diplomático a raíz de la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas. Este escenario recuerda a lo ocurrido durante la última visita, en 2007, del rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía.

Aunque a Imbroda "no le importa" la respuesta de Marruecos, el presidente melillense defendía su postura: "No podemos estar con un complejo de inferioridad como si le debiéramos algo", subrayaba en referencia al país vecino, que, según afirma, "ha quebrado y ha violentado la soberanía territorial de España".

Ante esta situación, y a punto de marcharse para recibir a los Reyes de España, Imbroda reclamaba soluciones para nuestro país y consecuencias para Marruecos.

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