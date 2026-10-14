Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes viajan hoy a Melilla tras pasar la noche en Ceuta
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Los reyes han pasado la noche en Ceuta, un gesto muy simbólico ya que es la primera vez que un jefe de Estado pernocta en la ciudad autónoma en los años que llevamos de democracia. La visita de Felipe VI y doña Letizia a Ceuta y a Melilla es ya un viaje histórico, los monarcas se han dado un baño de masas por miles de ceutíes que desde primera hora los esperaban con banderas de España y coreando vivas y cánticos de "yo soy español".
Felipe VI y doña Letizia han llegado a las 12:15 horas al helipuerto de Ceuta y se han desplazado en coche hasta la Plaza de la Constitución donde han recorrido a pie la Gran Vía que llega hasta la plaza del Ayuntamiento.
Un paseo de menos de 200 metros que tardaron en recorrer cerca de media hora saludando.
Hoy viajan a Melilla donde iniciarán su agenda en el Palacio de la Asamblea, sobre las 11:45 horas, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.Allí, habrá una recepción, en la que intervendrá jefe del Ejecutivo melillense, mantendrán una reunión de trabajo y se hará entrega a los reyes de las llaves de la ciudad. Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas y después, a las 17:45, tendrá lugar un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.
Último balance de la situación de Ceuta
Según los últimos datos actualizados por el Gobierno 4.432 adultos ya han pasado por triaje, 11.686 personas han regresado a Marruecos,10.161 han sido retornos voluntarios y 525 expulsiones . Además, 3.019 menores han sido filiados.
Respecto a los menores reubicados en la Península, ha precisado que 89 lo han sido por reagrupación familiar y 173 se han reubicado en otras comunidades autónomas. En lo relativo a la asistencia a las clases en los colegios, Saiz ha asegurado que "se consolida la normalidad". En el ámbito sanitario, ha indicado que hay 4.540 personas vacunadas y que, de las 210 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 98 ocupadas, de las cuales solo 22 corresponden a personas migrantes.
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- Felipe VI: "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España"
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Los Reyes homenajean en Ceuta a las víctimas
Los Reyes Felipe VI y Letizia homenajearon en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, en Ceuta, a las víctimas de la tragedia migratoria de los pasados 30 y 31 de julio, en la que murieron más de 140 personas tras intentar cruzar la frontera desde Marruecos.
El acto ecuménico, en el que han participado representantes de las cuatro confesiones religiosas de la ciudad, ha incluido un minuto de silencio ante las tumbas de los fallecidos, muchas de ellas todavía sin identificar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez "está más sucio que una papa"
El presidente de Argentina, Javier Milei, en alusión a la crisis migratoria en Ceuta, dijo que Sánchez "está más sucio que una papa".
En la misma línea lo acusó de "facilitar la inmigración descontrolada" y "allanar el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Los reyes viajan a Melilla
Tras la jornada de ayer en Ceuta, los reyes continúan su viaje a Melilla. El martes se dieron un baño de multitudes en la icudad autónoma donde han querido apoyar a los ceutíes tras la crisis migratoria.
Además con este viaje histórico, Felipe VI y Letizia, buscan normalizar su presencia en estas dos ciudades, cuya soberanía reclama Marruecos
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los reyes homenajearon en el cementerio de Sidi Embarek a los migrantes fallecidos en la entrada masiva
Los Reyes han participado durante su visita a Ceuta en un homenaje a los alrededor de 140 migrantes fallecidos durante la entrada masiva a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio. El acto se ha celebrado en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde descansan cerca de 90 de ellos, en tumbas situadas en la parte alta de la ciudad. Allí, los monarcas han vuelto a ser recibidos por una multitud.
Los cuerpos de los migrantes permanecen en Ceuta después de que Marruecos rechazara su repatriación. Muchos descansan en tumbas sin nombre, ya que solo nueve de los fallecidos pudieron ser identificados.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo critica a Sánchez por haber dejado al rey "solo" en Ceuta en una visita histórica
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya acompañado a los reyes en su viaje a Ceuta y ha afirmado que si él fuera presidente habría viajado con ellos. "No le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país", ha apuntado el líder del PP en un acto de precampaña en Huesca.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Felipe VI: "Quienes entraron irregularmente deben regresar"
El rey Felipe VI, en su visita a la ciudad de Ceuta, ha afirmado que "quienes entraron irregularmente en nuestro país deben —como regla de principio— regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad, y con todas las garantías previstas por nuestras leyes".
"Pero también se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes. Que cuando miremos atrás, hacia estos días tan difíciles, podamos hacerlo con la tranquilidad y la satisfacción de haber hecho las cosas bien", ha agregado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Silencio en Rabat y distanciamiento diplomático ante la visita de los reyes
Rabat ha mantenido este martes silencio oficial sobre la visita que los reyes de España realizan a Ceuta tras lanzar una señal de distanciamiento diplomático con la ausencia de ministros y funcionarios de alto nivel en la recepción de la Fiesta Nacional celebrada en la Embajada española.
Medios marroquíes han informado este martes del inicio de la visita de Felipe VI y la reina Letizia a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, enclaves cuya soberanía reclama Marruecos y a las que medios locales se refieren como "ciudades ocupadas".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno califica de "puntual" la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta
Sobre la entrada de buques de guerra en aguas de Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno explicó: "Los días 30 y 31 fueron días de extraordinaria tensión donde la interlocución con Marruecos fue fluida y constante y me pregunta por un hecho puntual, puntual, que se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las cifras de la crisis migratoria
Mientras los reyes recorrían Ceuta, en Moncloa se actualizaban los datos de la crisis migratoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según esos datos, 4.432 adultos ya han pasado por triaje, 11.686 personas han regresado a Marruecos,10.161 han sido retornos voluntarios y 525 expulsiones . Además, 3.019 menores han sido filiados. Respecto a los menores reubicados en la Península, ha precisado que 89 lo han sido por reagrupación familiar y 173 se han reubicado en otras comunidades autónomas. En lo relativo a la asistencia a las clases en los colegios, Saiz ha asegurado que "se consolida la normalidad". En el ámbito sanitario, ha indicado que hay 4.540 personas vacunadas y que, de las 210 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 98 ocupadas, de las cuales solo 22 corresponden a personas migrantes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El rey recalca que la "soberanía y la integridad territorial no son negociables"
En el discurso del rey en Ceuta, Felipe VI ha recalcado que "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España" y ha destacado que la "soberanía y la integridad territorial no son negociables", a la vez que "cualquier amenaza que sufra Ceuta es una amenaza al conjunto de la UE". También tuvo palabras de cariño por tal "abrumador" recibimiento: "Hemos venido a veros y escucharos, pero, sobre todo, a daros un abrazo lleno de afecto y cariño de parte de toda la sociedad española".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La agenda de los reyes en Melilla
La agenda de los monarcas comienza hoy en Melilla en el Palacio de la Asamblea, sobre las 11:45 horas, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda. Allí, habrá una recepción, en la que intervendrá jefe del Ejecutivo melillense, mantendrán una reunión de trabajo y se hará entrega a los reyes de las llaves de la ciudad. Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas y después, a las 17:45, tendrá lugar un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los reyes pasan la noche en Ceuta
Ceuta no era visitada de forma oficial por los reyes de España desde hace 19 años, en esa ocasión fueron don Juan Carlos y doña Sofía quienes recorrieron las calles de la ciudad autónoma, desencadenando una crisis diplomática con Rabat. En esta ocasión, por el momento, no ha habido una reacción por parte del Gobierno marroquí. Si el viaje es histórico también lo es que los monarcas hayan elegido Ceuta para pasar esta noche, algo inédito en un jefe de Estado en democracia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los reyes viajan hoy a Melilla tras pernoctar en Ceuta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Los reyes se dieron este martes un baño de masas en la ciudad autónoma donde también han hecho noche. Esta jornada viajarán a Melilla, para concluir ahí un viaje histórico.
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