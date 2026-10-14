Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes viajan hoy a Melilla tras pasar la noche en Ceuta

Los reyes han pasado la noche en Ceuta, un gesto muy simbólico ya que es la primera vez que un jefe de Estado pernocta en la ciudad autónoma en los años que llevamos de democracia. La visita de Felipe VI y doña Letizia a Ceuta y a Melilla es ya un viaje histórico, los monarcas se han dado un baño de masas por miles de ceutíes que desde primera hora los esperaban con banderas de España y coreando vivas y cánticos de "yo soy español".

Felipe VI y doña Letizia han llegado a las 12:15 horas al helipuerto de Ceuta y se han desplazado en coche hasta la Plaza de la Constitución donde han recorrido a pie la Gran Vía que llega hasta la plaza del Ayuntamiento.

Un paseo de menos de 200 metros que tardaron en recorrer cerca de media hora saludando.

Hoy viajan a Melilla donde iniciarán su agenda en el Palacio de la Asamblea, sobre las 11:45 horas, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.Allí, habrá una recepción, en la que intervendrá jefe del Ejecutivo melillense, mantendrán una reunión de trabajo y se hará entrega a los reyes de las llaves de la ciudad. Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas y después, a las 17:45, tendrá lugar un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.

Último balance de la situación de Ceuta

Según los últimos datos actualizados por el Gobierno 4.432 adultos ya han pasado por triaje, 11.686 personas han regresado a Marruecos,10.161 han sido retornos voluntarios y 525 expulsiones . Además, 3.019 menores han sido filiados.

Respecto a los menores reubicados en la Península, ha precisado que 89 lo han sido por reagrupación familiar y 173 se han reubicado en otras comunidades autónomas. En lo relativo a la asistencia a las clases en los colegios, Saiz ha asegurado que "se consolida la normalidad". En el ámbito sanitario, ha indicado que hay 4.540 personas vacunadas y que, de las 210 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 98 ocupadas, de las cuales solo 22 corresponden a personas migrantes.

Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.