El discurso de Felipe VI desde Ceuta, streaming en directo: "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad politica nacional que es España"

19 años después de una visita real a Ceuta y Melilla, los Reyes han visitado las ciudades autónomas. En Ceuta, Felipe VI y Letizia se han reunido con Juan Jesús Vivas para mostrarle su apoyo. Ha sido desde el Ayuntamiento de la ciudad autónoma donde Vivas les ha dado la bienvenida a "su casa". Posteriormente, han visitado un colegio y han homenajeado a los migrantes que perdieron la vida en el mar el pasado 30 de julio.

Ahora, el Rey ofrece un discurso desde el Hotel Parador de Ceuta dirigido a los ceutíes. Desde aquí, puedes seguir en directo el discurso de Felipe VI.