Casa Real
El discurso de Felipe VI desde Ceuta, streaming en directo: "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad politica nacional que es España"
Tras un encuentro con los representantes de la sociedad de Ceuta en el interior del Hotel Parador, el Rey pronuncia unas palabras dirigidas a los ceutíes. Aquí puedes seguir el discurso de Felipe VI en directo.
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19 años después de una visita real a Ceuta y Melilla, los Reyes han visitado las ciudades autónomas. En Ceuta, Felipe VI y Letizia se han reunido con Juan Jesús Vivas para mostrarle su apoyo. Ha sido desde el Ayuntamiento de la ciudad autónoma donde Vivas les ha dado la bienvenida a "su casa". Posteriormente, han visitado un colegio y han homenajeado a los migrantes que perdieron la vida en el mar el pasado 30 de julio.
Ahora, el Rey ofrece un discurso desde el Hotel Parador de Ceuta dirigido a los ceutíes. Desde aquí, puedes seguir en directo el discurso de Felipe VI.
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