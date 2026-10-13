Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Casa Real

El discurso de Felipe VI desde Ceuta, streaming en directo: "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad politica nacional que es España"

Tras un encuentro con los representantes de la sociedad de Ceuta en el interior del Hotel Parador, el Rey pronuncia unas palabras dirigidas a los ceutíes. Aquí puedes seguir el discurso de Felipe VI en directo.

Publicidad

Alba Gutiérrez
Actualizado:
Publicado:

19 años después de una visita real a Ceuta y Melilla, los Reyes han visitado las ciudades autónomas. En Ceuta, Felipe VI y Letizia se han reunido con Juan Jesús Vivas para mostrarle su apoyo. Ha sido desde el Ayuntamiento de la ciudad autónoma donde Vivas les ha dado la bienvenida a "su casa". Posteriormente, han visitado un colegio y han homenajeado a los migrantes que perdieron la vida en el mar el pasado 30 de julio.

Ahora, el Rey ofrece un discurso desde el Hotel Parador de Ceuta dirigido a los ceutíes. Desde aquí, puedes seguir en directo el discurso de Felipe VI.

Publicidad

España

Imagen de Felipe VI y Letizia en el cementerio musulmán de Sidi Embarek

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes guardan un minuto de silencio por los fallecidos durante la entrada masiva

Imagen de Felipe VI

El discurso de Felipe VI desde Ceuta, streaming en directo: "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad politica nacional que es España"

Imagen de Ione Belarra, Irene Montero y Gabriel Rufián

Irene Montero asegura que Podemos no se integrará en Frente Amplio, pero los anima a unirse a su alianza con ERC

Imagen de la juez Beatriz Biedma
Caso Leire

Pedraz imputa al exjuez que intentó amedrentar a la magistrada Biedma y al abogado de Cinthia Rocho

Ángel Víctor torres, Felipe VI, Letizia y Juan Jesús Vivas en la visita de los reyes a Ceuta
Ceuta

Ángel Víctor Torres recibe una sonora pitada en Ceuta durante la visita de los Reyes

Feijóo
Ceuta

Feijóo asegura que Sánchez debió desplegar el Ejército en Ceuta y le acusa de "mentir" sobre la entrada de buques marroquíes

El líder del PP exige al Gobierno explicaciones sobre la crisis migratoria y la presencia de embarcaciones de Marruecos en aguas españolas. De cara al 29N, asegura que Vox no es su adversario y promete construir un millón de viviendas

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional
Caso David Sánchez

La juez Biedma pide a la Audiencia Nacional que impute al ex juez de las cloacas y que declare el clan de los Rocho

La magistrada pide aclarar el papel del juez para verificar la existencia de una operativa coordinada para "neutralizarla".

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras

El PP rompe con Landaluce y le exige que deje la alcaldía de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN)

PP y UPN alcanzan un principio de acuerdo para presentarse en coalición en las elecciones generales del 29-N

Elma Saiz elude responder si Begoña Gómez irá en las listas del PSOE: "Ni confirmo ni desmiento, no me corresponde"

El Gobierno califica de "puntual" que buques de guerra entraran en aguas de Ceuta: "Se resolvió en el marco de la buena vecindad"

Publicidad