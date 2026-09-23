Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Calma en la frontera del Tarajal a pesar de la amenaza de entrada masiva de migrantes

Todas las miradas se dirigen hoy a la frontera entre Marruecos y Ceuta. Hoy es el día en el que a través de las redes sociales se ha vuelto a hacer un llamamiento de entrada masiva en España.

Debido a la alerta de un nuevo posible asalto se ha incrementado la vigilancia en las fronteras. Hay militares desplegados en Benzú y drones y helicópteros sobrevuelan la zona. También se observan más controles en el lado marroquí. El objetivo está claro y es evitar la entrada masiva que se produjo a finales de julio.

Todo esto coincide con el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York donde se celebra la Asamblea de la ONU. El presidente del gobierno español ha virado ligeramente su discurso sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio.

Si hace solo unos días calificaba de "inteligente" la actuación de las autoridades marroquíes, ahora en una entrevista con la CNN ha asegurado que "está claro" que el mecanismo de Marruecos falló durante aquella jornada y ha reclamado al país vecino explicaciones y medidas para impedir que eso vuelva a repetirse.

En Ceuta la novedad pasa por la playa del Trampolín donde efectivos de la Policía Local desmantelaron en la tarde de este martes los mercadillos ilegales que los migrantes han instalado en estas semanas.