Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Calma en la frontera del Tarajal a pesar de la amenaza de entrada masiva de migrantes
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
Publicidad
Todas las miradas se dirigen hoy a la frontera entre Marruecos y Ceuta. Hoy es el día en el que a través de las redes sociales se ha vuelto a hacer un llamamiento de entrada masiva en España.
Debido a la alerta de un nuevo posible asalto se ha incrementado la vigilancia en las fronteras. Hay militares desplegados en Benzú y drones y helicópteros sobrevuelan la zona. También se observan más controles en el lado marroquí. El objetivo está claro y es evitar la entrada masiva que se produjo a finales de julio.
Todo esto coincide con el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York donde se celebra la Asamblea de la ONU. El presidente del gobierno español ha virado ligeramente su discurso sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio.
Si hace solo unos días calificaba de "inteligente" la actuación de las autoridades marroquíes, ahora en una entrevista con la CNN ha asegurado que "está claro" que el mecanismo de Marruecos falló durante aquella jornada y ha reclamado al país vecino explicaciones y medidas para impedir que eso vuelva a repetirse.
En Ceuta la novedad pasa por la playa del Trampolín donde efectivos de la Policía Local desmantelaron en la tarde de este martes los mercadillos ilegales que los migrantes han instalado en estas semanas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La frontera del Tarajal amanece tranquila
La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido hoy tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil.
Hoy la situación es de incertidumbre ante el llamamiento a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio.
Tanto el paso fronterizo como el espigón de Benzú no han registrado movimientos de personas en el entorno más próximo, aunque aún así se mantienen tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) completando el dispositivo de seguridad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno insiste en que "hay coordinación con Marruecos"
El Gobierno ha insistido hoy en que "hay coordinación con Marruecos todos los días del año".
Esperan que la amenaza de un nuevo salto masivo de migrantes irregulares en Ceuta difundida en algunas redes sociales quede como la del pasado 15 de agosto, sin movimientos significativos en la frontera.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante los llamamientos
Desde ayer, el Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles 23 de septiembre.
Fuentes de la Delegación del Gobierno comunican que la Policía Nacional ha ncrementado el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil refuerza la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El vicepresidente de Ceuta habla de "bastante tranquilidad" hoy
Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, ha entrado en directo en las Noticias de la Mañana de Antena 3 para actualizar la situación desde el terreno.
Ante esas convocatorias en redes sociales para una posible nueva entrada masiva, Ramírez nos cuenta que "parece ser que ahora mismo está basatante tranquilo en las zonas fronterizas".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una vecina de Ceuta nos cuenta que viven con "una calma muy tensa"
Una vecina de Ceuta, Yolanda Carrera, ha entrado en directo en las Noticias de la Mañana, y ha contando a nuestro compañero Manu Sánchez que la ciudad autónoma "vive con una clama muy tensa".
Además, confiesa que se encuentran "expectantes a ver lo que ocurre hoy" ante la supuesta convocatoria de entrada masiva a Ceuta este 23 de septiembre.
Allí, es sentir general es que "no va a ocurri nada", pues consideran que "Marruecos no se puede permitir que se vuelva a descontrolar su frontera".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno señala que Marruecos se ha comprometido a "hacer todo lo necesario" para evitar una nueva avalancha
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que Marruecos ésta comprometido a "hacer todo lo necesario" para evitar que se repita hoy una avalancha de migrantes sobre Ceuta como la que ocurrió a finales de julio, ni tampoco en Melilla.
Albares ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que su homólogo marroquí, Naser Burita, con el que habla con frecuencia desde el 30 de julio y con quien espera verse en Nueva York, le ha trasladado que "harán todo lo necesario, como hicieron el día 15 de agosto", cuando también circularon mensajes en redes sociales animando a una entrada masiva.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos celebra elecciones
Marruecos celebra hoy elecciones parlamentarias. Se teme una baja participación, especialmente entre los jóvenes ante el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España. Esta cámara es la única en la que sus representantes son elegidos por sufragio universal directo.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vox responsabiliza al Gobierno de las violaciones
Santiago Abascal, ha responsabilizado al Gobierno de las violaciones ocurridas en Ceuta. "Le importa mucho el bienestar de los invasores, pero no le importan nada el sufrimiento de las mujeres a las que violan. La responsabilidad de cada violación recae directamente sobre el traidor que gobierna"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos se compromete a hacer todo lo necesario
Albares asegura que Marruecos está comprometido a "hacer todo lo necesario" para evitar que hoy se repitan las imágenes del pasado 30 y 31 de julio. Además, ha indicado que él personalmente ha pedido "un refuerzo presencial de agentes, tanto en torno a Ceuta como en torno a Melilla". "El 15 de agosto hubo un despliegue policial que impidió que un nuevo bulo, una nueva desinformación para un nuevo salto sobre Ceuta tuviera éxito" ha dicho para añadir que están trabajando para que hoy "vuelva a ser un fracaso para esas mafias que ponen en riesgo la vida de personas que de manera desesperada quieren mejorar su vida y escogen el camino erróneo".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez cambia su discurso
Sánchez cambia ligeramente el tono. En una entrevista en Nueva York con la CNN, el presidente del Gobierno ha dicho que era "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas". Hasta ahora, Sánchez había defendido que la actuación de Marruecos había sido "inteligente". También ha recalcado que están intentando devolver la normalidad a la ciudad autónoma, pero respetando la "dignidad humana" de los migrantes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo : Desmantelan los mercadillos ilegales
En las últimas horas, efectivos de la Policía Local se han desplazado hasta el asentamiento del Trampolín, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, para informar a los migrantes de que tenían una hora para desmantelar los mercadillos ilegales que se instalaron estas semanas. Las mantas extendidas en el suelo, utilizadas como improvisados expositores, han comenzado a desaparecer a toda velocidad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo : Se refuerza la seguridad
El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos. Según datos de Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados. Interior duplicará la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Todos los ojos miran hoy a la frontera del Tarajal después de que en los últimos días se haya sabido que por redes sociales corre una nueva convocatoria de asalto masivo coincidiendo con las elecciones en Marruecos. La seguridad se ha incrementado en ambos lados de la valla.
Publicidad