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Donald Trump sobre Irán: "Yo he hecho la paz, y si no firman un acuerdo tengo que decidir si los aniquilo"

El presidente de Estados Unidos ha instado a las naciones a aislar económicamente al régimen iraní.

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU

Intervención de Donald Trump en la Asamblea de la ONU | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La primera jornada de la Asamblea de la ONU, que se celebra en Nueva York, termina con la comparecencia de Donald Trump a los mandatarios presentes. El presidente de Estados Unidos plantea ampliar las sanciones al Tribunal Penal Internacional mientras se le acumulan los problemas internos y en la guerra en Irán.

Trump ha comenzado su intervención sobre Irán, asegurando que "nunca tendrá un arma nuclear". El republicano ha explicado que deben mantenerse unidos para seguir presionando al régimen iraní. Asimismo ha manifestado que él ha "hecho la paz, y si no firman un acuerdo tengo que decidir si los aniquilo".

En esta línea adelanta que si no se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto podría "aniquilar a la República Islámica", preguntándose si ""¿los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza o generaciones futuras?". Aunque cree que el acuerdo con Irán puede llegar tras las elecciones de Estados Unidos de mitad de mandato que se celebran en noviembre, afirmando que "están esperando a ver cómo me va" electoralmente.

Un régimen "débil y desesperado"

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", ha subrayado.

Además, se ha dirigido a "todas las naciones" para que aíslen económicamente a Irán, al que ha definido como un régimen "débil y desesperado", augurando "grandes cambios en poco tiempo".

En cuanto la guerra en Ucrania, ha avanzado que terminará "más rápido" de lo que la gente piensa. Explica que está "trabajando muy estrechamente" con líderes rusos y ucranianos, asegurando que "lograremos resolver ese asunto".

Fuerza militar contra Latinoamérica

No obstante, ha amenazado con que, si ve amenazados los intereses de Estados Unidos, usará la fuerza militar en Latinoamérica: "Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos".

El republicano a exigido al Gobierno Mexicano de "recuperar el control" del territorio al acusarles de ser el "epicentro" del narcotráfico y "de la violencia de los cárteles": "Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos".

Sánchez rechaza la invitación

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha rechazado la invitación "por problemas de agenda". Durante la tarde, Moncloa ha añadido eventos en la agenda del jefe del Ejecutivo como asistir al acto de homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem o participar en el Encuentro del grupo de Defensores de los ODS, entre otros.

Con quien si va a reunirse el presidente estadounidense es con el primer ministro británico Andy Burnham, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, la líder interina de Venezuela Delcy Rodríguez, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro de Groenlandia Jens-Frederik Nielsen y representantes de los estados del Golfo: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Bahréin, Kuwait y Qatar.

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