Bigotes y aletas que sanan: el poder terapéutico de los osos marinos en personas con discapacidad

Mojados y con unos buenos bigotes, así es la carta de presentación de estos espectaculares osos marinos.

Lo que parece ser un juego, es mucho más, estos mamíferos marinos ayudan durante largas temporadas a personas con discapacidad.

Un equipo de Espejo Público se sumerge en esta experiencia junto a usuarios y monitoras de Faunia para descubrir qué hay detrás. Allí las risas y los grandes aplausos son los protagonistas.

¿Qué tiene un oso marino que no tiene el resto de los animales?

Ana Miñano, una de las cuidadoras de los osos marinos, asegura que estos animales "tienen un nivel de tolerancia muy alto y paciencia". Es por ello que considera que son "perfectos" para realizar este tipo de terapias.

Cada chapuzón y cada sesión pueden convertirse en un paso hacia adelante. "Conseguimos trabajo en equipo y confianza en sí mismos", asegura Verónica Márquez, responsable de los mamíferos marinos.

Sara López, otra de las cuidadoras explica que "cada grupo y cada persona tiene unas necesidades". Por este motivo resalta su constante adaptación a las recomendaciones de los terapeutas.

"La terapia es en ambos casos"

David, uno de los usuarios de la terapia, nos enseña cómo alimenta a su oso marino favorito, Zimba, con quien además se comenzaron las terapias en este parque.

Carmen, otra de ellas, cuenta emocionada cómo son las sesiones: "me transmiten paz y mucha alegría, son muy pacíficos y muy buenos".

La responsable de los osos marinos cuenta emocionada que "la terapia es en ambos casos". "A los animales les encanta", añade. Márquez comenta lo "espectacular "que es "ayudar les aunque sea un 5% ese día".

Para las familias de estas personas con discapacidad es un logro más ver su felicidad durante y tras las terapias. "Las familias nos transmiten la alegría con la que llegan a casa", asegura Mamen Serrano, encargada de taller Centro de Día de la Fundación Juan XXIII.

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