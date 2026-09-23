Marcos de Quinto carga contra Pedro Sánchez tras sus palabras cobre Ceuta: "Reconoce fallos cuando son de otros o del cambio climático"

El revuelo que ha generado Pedro Sánchez en Estados Unidos al no acudir a la cena organizada por Donald Trump y confirmado así por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. En el marco de la Asamblea de la ONU, ha aclarado que se debe a que la invitación "llegó hace escasos días cuando estaba todo el viaje preparado" y recuerda la propia ministra que tampoco se acudió a "la cena del año pasado".

Marcos de Quinto, empresario y tertuliano de Espejo Público, ha destacado que no se cree nada de lo que viene de la Moncloa: "No me lo creo, no sabemos si estaba invitado" y añade que, "lo que es tremendo es que Albares hable de diplomacia inteligente y que lo más importante que tenga el presidente de España, sea ver al alcalde musulmán de mi ciudad, de Nueva York".

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Mas Madrid, le ha reprochado esas palabras y le ha preguntado si le molesta su religión y si tiene algún problema. "Si, me molesta y luego te lo explico", le ha respondido Marcos de Quinto.

Sobre las reuniones de Pedro Sánchez

"Creo que cuando el presidente del Reino de España viaja a Estados Unidos, que menos que reunirse con Marco Rubio, JD Vance o el vicepresidente, sin embargo, se ha reunido con una señora de Namibia, esta es la situación en la que está dejando a España a nivel internacional", ha explicado el empresario

Marcos de Quinto ha sido crítico con el presidente del Gobierno y le ha recordado que respecto a las fronteras, "Sánchez reconoce fallos cuando son de otros, de Marruecos o del cambio climático, es gravísimo". También ha pedido más control en las fronteras y una respuesta inmediata ya que, explica que en España, no podemos enterarnos que una patera llega a Murcia "cuando ya está en la playa con la gente, tenemos al CNI, antenas de los móviles..."

La respuesta a Eduardo Rubiño sobre el alcalde

"Cuando estás en Estados Unidos y pasas por inmigración, se hace un análisis exhaustivo, te dejan en migración donde no tienes derechos y te sacan del país". A las palabras de si le molestaba el alcalde musulmán de Nueva York, ha detallado que es curioso cuando hubo un ataque islamista en Nueva York y en la propia ciudad se vote de una manera "curiosa", "no quiero cargar contra las personas de allí, pero me parece muy curioso la forma de votación de Nueva York", dando a entender la molestia del empresario sobre tener un alcalde musulmán en la ciudad.

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