Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de dos actores muy queridos en nuestro país. Julián López y Pepa Charro, La Terremoto de Alcorcón, han vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por sus carreras y hablarnos de su obra, '53 domingos'.

Aunque Julián López tiene una extensa carrera en el sector audiovisual de este país, esta es la primera vez que el actor hace teatro, por lo que ha tenido que enfrentarse a una situación nueva que le ha generado cierto nerviosismo.

Aunque Julián ha confesado sentirse arropado por el público desde el primer momento, también ha recordado los pensamientos que pasaron por su cabeza en el estreno. "El corazón te va a mil", ha puntualizado el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su primera experiencia en el teatro en el vídeo de arriba"