Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo cuenta

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

Aunque tiene una extensa carrera en el mundo de la interpretación, el cómico se ha estrenado recientemente en el ámbito teatral y nos ha confesado durante la entrevista cómo ha controlado los nervios.

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de dos actores muy queridos en nuestro país. Julián López y Pepa Charro, La Terremoto de Alcorcón, han vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por sus carreras y hablarnos de su obra, '53 domingos'.

Aunque Julián López tiene una extensa carrera en el sector audiovisual de este país, esta es la primera vez que el actor hace teatro, por lo que ha tenido que enfrentarse a una situación nueva que le ha generado cierto nerviosismo.

Aunque Julián ha confesado sentirse arropado por el público desde el primer momento, también ha recordado los pensamientos que pasaron por su cabeza en el estreno. "El corazón te va a mil", ha puntualizado el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su primera experiencia en el teatro en el vídeo de arriba"

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Marron en El Hormiguero

El bricolaje más extremo llega de la mano de Marron: Una lijadora de cinta y pasta de silicona al límite

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

El día que Serrat se declaró "fan del universo chanante" frente a Julián López y terminó invitándolo a un café

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"
Lo cuenta

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés
AlaZ | 22 de septiembre

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’
Mejores momentos | 22 de septiembre

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

Al actor le ha costado reconocer la canción, incluso ha optado por contar un chiste de rubias, pero ha terminado acertando… y arriesgando con una versión impensable.

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”
Mejores momentos | 22 de septiembre

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

El concursante ha vuelto a firmar un pleno, tan complicado desde que Moisés es su rival, gracias a los hermanos Muñoz. ¡Qué bien se sabe ‘Como Camarón’!

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles

Carmen Lomana

La imágenes más románticas de Carmen Lomana con Antonio Gutiérrez: "Lo pasamos muy bien"

Publicidad