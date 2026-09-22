Santiago Segura explica en La Mesa la creación de El Reportero Total

Santiago Segura recordó que antes de El Reportero Total ya había propuesto un personaje similar, "el reportero loco", que en un primer momento no convenció a Pepe Navarro.

Pero según relata el actor, el presentador cambiaba de opinión de un día para otro, "no lo veía, pero al día siguiente me puse yo enfermo con gripe, no fui y cuando vuelvo dice lo he hecho Urrialde, ya te sacaremos con algo, no te preocupes".

El punto de vista de Pepe Navarro

La versión definitiva del personaje, contó Pepe, surgió después en una reunión de contenidos en la que el equipo buscaba "inventar un reportero que fuese un disparate", y fue su propia hermana quien propuso fichar a Urrialde para el papel.

Preguntado por qué personajes como El Reportero Total siguen recordándose casi 30 años después, fue directo: "Lo bueno de los personajes es que después el actor se adueña del personaje. Y eso es lo importante. Si no, no existe el personaje".

Puso como ejemplo también el trabajo con Rambo: "Cuando hay una identidad en ese sentido... él hacía a Rambo una maravilla. Es que me descojonaba cuando lo veía salir".