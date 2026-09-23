Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Juega con ellos!

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López

Las hormigas han aprovechado la temática de la obra en la que trabajan juntos los dos actores para poner a prueba su intuición con uno de sus juegos más míticos.

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana sin despegar el pie del acelerador con la visita de dos rostros muy reconocidos de nuestro país. Pepa Charro y Julián López han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos '53 domingos', su nueva obra teatral.

Después de contarnos de qué va la obra y de recordar algunos de los momentos más destacados de sus carreras, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a los dos actores a su ya mítico juego: '¿Son hermanos o son pareja?'.

"¡Si son iguales!", ha dicho La Terremoto de Alcorcón nada más ver entrar a la primera pareja de concursantes. Ella tenía claro que eran hermanos, sin embargo, Julián apostaba a que eran pareja. ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¡Ponte a prueba con ellos dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La carta que llega a Espejo Público

La carta sorpresa que llega desde prisión a Espejo Público: ¿quién la envía?

MARCOS DE QUINTO

Marcos de Quinto carga contra Pedro Sánchez tras sus palabras cobre Ceuta: "Reconoce fallos cuando son de otros o del cambio climático"

La predicción de Toni Bolaño ante las alertas por un nuevo intento de entrada en Ceuta

"Hoy no va a pasar nada": Toni Bolaño descarta un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López
¡Juega con ellos!

¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López

Bertín Osborne
A las 21:45 horas

Hoy, Bertín Osborne será el protagonista en El Hormiguero

Marron en El Hormiguero
¿SUPERARÁ LOS EXPERIMENTOS?

El bricolaje más extremo llega de la mano de Marron: Una lijadora de cinta y pasta de silicona al límite

Marron ha traído a El Hormiguero un nuevo experimento para sorprender a dos actores que, de por sí, juegan con la sorpresa en su día a día. ¿Logrará dejar sin palabras a Pepa Charro y Julián López?

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero
Auténtica

Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

Los dos actores han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para presentarnos su nuevo proyecto profesional juntos.

Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

El día que Serrat se declaró "fan del universo chanante" frente a Julián López y terminó invitándolo a un café

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

Así controló Julián López los nervios al enfrentarse a su primera obra de teatro: "El corazón te va a mil"

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

Publicidad