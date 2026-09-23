¡Juega con ellos!
¿Son hermanos o parejas? Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Pepa Charro y Julián López
Las hormigas han aprovechado la temática de la obra en la que trabajan juntos los dos actores para poner a prueba su intuición con uno de sus juegos más míticos.
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El Hormiguero ha continuado su semana sin despegar el pie del acelerador con la visita de dos rostros muy reconocidos de nuestro país. Pepa Charro y Julián López han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos '53 domingos', su nueva obra teatral.
Después de contarnos de qué va la obra y de recordar algunos de los momentos más destacados de sus carreras, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a los dos actores a su ya mítico juego: '¿Son hermanos o son pareja?'.
"¡Si son iguales!", ha dicho La Terremoto de Alcorcón nada más ver entrar a la primera pareja de concursantes. Ella tenía claro que eran hermanos, sin embargo, Julián apostaba a que eran pareja. ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¡Ponte a prueba con ellos dándole al play al vídeo de arriba!
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