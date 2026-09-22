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Sánchez, sobre la crisis de Ceuta: "Es evidente que el control fronterizo de Marruecos falló"

El presidente pide respuestas a Rabat tras la entrada del 30 de julio y sostiene que la mayoría de los migrantes deberá regresar a Marruecos.

Entrevista Sánchez CNN

Sánchez, sobre la crisis de Ceuta en una entrevista a la CNN | Moncloa

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Pedro Sánchez ha señalado directamente al funcionamiento del control fronterizo marroquí tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio. El presidente del Gobierno ha asegurado que "está claro" que el mecanismo de Marruecos falló durante aquella jornada y ha reclamado al país vecino explicaciones y medidas para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.

Sánchez se ha pronunciado sobre la crisis migratoria durante una entrevista en CNN desde Nueva York, donde participa en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

España reclama medidas a Marruecos

Pese a reconocer el fallo en la frontera, el jefe del Ejecutivo ha defendido la relación mantenida entre España y Marruecos durante su mandato. Sánchez considera necesario preservar ese vínculo, al tiempo que ha explicado que el Gobierno español ha pedido a Rabat que adopte las medidas necesarias para evitar nuevos episodios como el registrado en Ceuta.

España también ha solicitado respuestas sobre lo ocurrido, mientras continúa investigando las circunstancias de la entrada del 30 de julio.

El presidente ha abordado además el futuro de los migrantes que consiguieron acceder a la ciudad autónoma. Sánchez ha señalado a Marruecos como el país al que deberá ser devuelta la mayoría de estas personas.

Sánchez quiere optar a otro mandato

La entrevista también ha abordado la situación política del presidente y las investigaciones por corrupción que afectan a personas de su entorno.

Ante las peticiones de dimisión procedentes de los partidos de la oposición, Sánchez ha descartado atender esas reclamaciones y ha defendido su intención de volver a presentarse para otro mandato. El presidente ha asegurado que es su "responsabilidad como líder de un gobierno progresista en España y en Europa para ir frente a otro mandato".

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