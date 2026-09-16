Toni Bolaño sobre la actuación del Gobierno en Ceuta: "El jefe de gabinete en Japón, no hay respuesta rápida"

El periodista y tertuliano en Espejo Público, Toni Bolaño, ha respondido a las creencias de los socios del Gobierno sobre el chantaje de Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta. "Decir que Marruecos es un socio fiable, no se si alguien lo puede sostener a estas alturas, tienen la sartén por el mango, esa es la realidad", ha comentado Bolaño.

Casi 50 días después de la entrada de más de 70.000 migrantes, el Gobierno sigue apuntando que Marruecos es un "buen socio" y Bolaño destaca que tenemos que "cambiar la actitud" con Marruecos. Con las elecciones generales el próximo año, las encuestas, excepto la del CIS de Tezanos, parece que la victoria y el nuevo Gobierno va a ser cosa de PP y Vox y, como bien señala el periodista, hay que tener "ojo con las relaciones con Marruecos, ya que seguirán y tenemos que centrarnos".

"La rapidez en la crisis es fundamental"

Sobre la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, Bolaño tiene claro lo que más le cabrea: "La rapidez en la crisis es fundamental y el jefe de gabinete del presidente del Gobierno en Japón".

Toni Bolaños explica que él mismo ha estado en esos "marrones" y, recalca, "cuando eres jefe de gabinete de prensa del Gobierno, tu vida pasa a un tercer nivel, tus relaciones familiares se van a hacer puñetas". El propio periodista pone de ejemplo el día que le llamaron por la caída del túnel de Viella y, apostilla, "montamos un dispositivo y al día siguiente estaba el presidente de la Generalitat y el delegado del Gobierno".

Cuenta que la presencia del Gobierno en Ceuta, ha sido nula y el propio Bolaño explica lo que él hubiera hecho: "Instalar a dos ministros permanentemente, das la cara y hablas con la gente, lo que sucedió es que el mando único llegó tarde, consiguiendo que Vivas esté en contra".

"En la isla del Perejil fuimos contundentes"

La periodista, Mariló Montero, ha destacado las palabras de Toni Bolaño y ha recordado que "el propio Gobierno hizo una rueda de prensa un año después por los teléfonos espiados por Pegasus para demostrar que los catalanes también habían sido espiados".

Montero ha finalizado recordando el trabajo firme que se hizo con la isla del Perejil: "Pusieron una bandera y se hizo un trabajo contundente, militar y diplomático determinante".

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