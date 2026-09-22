El día que Serrat se declaró "fan del universo chanante" frente a Julián López y terminó invitándolo a un café

Julián López y Pepa Charro han vuelto al plató de El Hormiguero y están brindado una entrevista, como es habitual en ambos actores, de lo más divertida. Y es que dos intérpretes de su trayectoria tienen anécdotas más que de sobra para ganarse la atención de los allí presentes, incluyendo algunas con el mismísimo Joan Manuel Serrat.

Julián y Pepa comparten obra de teatro con la hija del cantante, Candela Peña. Sin embargo, López ya la conocía gracias a su padre, cuando coincidieron en un restaurante en el que también se encontraba Raúl Cimas.

Fue el propio Serrat el que dio el primer paso, señalando tanto a Julián como a Raúl. El músico se declaró todo "un fan" del universo creado por el grupo de cómicos más "chanante" y terminó invitándolos a un café. Ahora, tanto tiempo después, actor y cantante son yerno y suegro en la ficción, demostrando que el mundo, efectivamente, es un pañuelo.

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