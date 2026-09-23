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Hoy, Bertín Osborne será el protagonista en El Hormiguero

El cantante y presentador regresa al programa para compartir en qué proyectos anda metido.

Bertín Osborne

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El Hormiguero recibe a Bertín Osborne, uno de los rostros más conocidos de la televisión y la música en España. El artista regresa al programa para repasar su trayectoria y hablar con Pablo Motos de algunos de los proyectos y asuntos que han marcado su actualidad.

Durante la entrevista, Bertín compartirá algunas de las historias y anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera, además de recordar momentos destacados de su trayectoria. Una visita en la que el cantante y presentador volverá a mostrar su habitual sentido del humor y su lado más personal.

Sobre él:

Bertín Osborne cuenta con una extensa trayectoria como cantante y presentador. A lo largo de los años ha desarrollado su carrera en la música y la televisión, donde se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del panorama nacional.

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