Zerrin, secuestrada delante de Demir: ¿quién ha sido capaz de hacerle esto?

Zerrin y Demir han discutido justo antes de que la joven entrara en la universidad. Él se ha enfadado al verla con Kaya en el hospital y le ha preguntado si su primo sabe que está embarazada de él.

Demir tampoco quiere que siga acudiendo al hospital donde trabaja Alya. “Lo haces para estar cerca de ese gusano, ¿a que sí?”, le ha reprochado. Ella ha insistido en que no hay nada entre ella y Kaya. Sin embargo, su marido no ha querido escucharla y le ha prohibido volver a ese hospital. “¡No lo permitiré!”, le ha dicho.

La discusión ha terminado cuando Zerrin ha bajado del coche y ha seguido su camino hacia la universidad. La joven ha caminado unos metros sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir.

Una furgoneta negra se ha acercado hasta ella y alguien se la ha llevado por la fuerza. Al ver la escena con sus propios ojos, Demir ha pensado en Kaya. Su marido ya sospechaba que entre ellos podía estar ocurriendo algo y ahora teme que tenga algo que ver con lo sucedido.

Pero Demir se ha equivocado. Kaya no ha sido quien ha secuestrado a Zerrin. La joven ha desaparecido sin que nadie sepa todavía quién está detrás de su secuestro ni qué pretende con ella. ¿Volverá sana y salva? ¿Quién quiere vengarse de ella y por qué?