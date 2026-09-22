El bricolaje más extremo llega de la mano de Marron: Una lijadora de cinta y pasta de silicona al límite

Julián López y Pepa Charro nos han regalado una entrevista de lo más divertida. Sin embargo, no podían abandonar el plató de Pablo Motos sin antes ser testigos del último experimento de Marron. Porque, cuando la ciencia entra en escena, es como cuando se apagan las luces del teatro: cualquier cosa puede ocurrir.

Esta vez ha abogado por el bricolaje y, con una lijadora de cinta, el colaborador de El Hormiguero ha tomado las medidas preventivas correspondientes para rayar un móvil de juguete. La precisión es milimétrica; no obstante, en primera instancia ha presentado una notable resistencia. Eso sí, cuando ha llegado a las teclas, ya no había quién pudiera pararlo.

Insatisfecho con el primer experimento, Marron se ha dispuesto a "remontar" la sección y lo ha hecho con una pasta de silicona y una fuga de agua. La sustancia ha sido suficientemente resisten como para tapar el agujero y, no bastante con eso, ha repetido la prueba colocándola a la inversa de lo habitual. Algo que ha funcionado a la perfección a pesar de "fallar en todos los ensayos".

Por último, Marron se ha dispuesto a tapar la fuga después de dar "un picotazo" directamente al recipiente de agua. ¡Otro éxito más! Aunque, a decir verdad, ha necesitado ayuda extra del equipo del programa.

Si te has perdido este experimento, puedes verlo completo en el vídeo de arriba.