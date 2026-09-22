Tensa bronca entre Sánchez del Real, profesor ceutí y un influencer marroquí: "Y te quedas tan tranquilo, si hay yihadistas, que los detengan"

Tensa bronca entre el exdiputado en el Congreso por Vox, Víctor Sánchez del Real y el influencer marroquí Abdellatif Bennis al hablar de la situación de crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio. El influencer alegó que cada día hay más crispación en la ciudad y que no sabe el plan del Gobierno con los migrantes: "Quiero saber que va a pasar con los migrantes, para qué se preparan las carpas, ¿van a volver, ve van a quedar?", se preguntaba Bennis.

La propia Susanna Griso le ha recalcado que Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia ha dicho que no quiere aceptar "la devolución de ningún niño". El influencer le ha respondido que la ministra dice "muchas cosas cuando les interesa" y ha destacado que Marruecos sí quiere a todos de vuelta.

Dura bronca por Ceuta y Marruecos

A dichas palabras, Víctor Sánchez del Real ha destacado que llega a entender las palabras del Abdellatif pero ha criticado a Marruecos: "Entiendo que hayas condenado el ataque, pero hay opinadores marroquís que atacan al Gobierno Español y defienden Marruecos. Es el reino del terror". A lo que el influencer ha respondido: "El discurso de este caballero es tirar todo el trabajo de Marruecos por los suelos".

Sánchez del Real ha contestado que han invadido España, cosa que Abdellatif ha reprochado: "Si hablamos de invasión, no he visto que se haya invadido un ayuntamiento o una base militar, sólo ha sido una playa, Ceuta es una ciudad pequeña".

Estas palabras no han sentado nada bien al profesor ceutí y exdiputado de Vox que le ha reprochado que "Ceuta es una ciudad de 100.000 personas".

"Yo vivo en una ciudad de 80.000 habitantes y he estado en Ceuta más que tú, soy ciudadano de Tetuán", recalca el influencer. Estas palabras han sido las que han originado la bronca entre ambos. Sánchez del Real se ha pronunciado: "Yo soy de Ceuta, los marroquís que viven cómodamente en España y se dedican a defender a Marruecos meten el dedo en el ojo a España, encima dices que sabes más de Ceuta que yo".

"Es una vergüenza, déjame ya"

Sánchez del Real le ha preguntado a Abdellatif por su opinión sobre que se hayan colado decenas de yihadistas bajo la Gendarmería marroquí. "Decir que hay yihadistas y que no los hayan detenido, es una vergüenza, venga déjame ya, si tenéis terroristas en Ceuta, que los localicen y los detengan y deja de decir bulos", respondía el influencer.

"Cálmate un poquito y respétame a mí y a España"

El influencer ha finalizado destacando que las palabras de Sánchez del Real son una "semejante burrada" y que aunque él viva en España, nadie le quita el derecho a defender a Marruecos.

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