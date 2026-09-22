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Conocemos a Brian, el sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte: "No me lo podía creer"

Brian ya ha aterrizado en el plató de La ruleta de la suerte para sustituir a Laura Moure durante su baja de maternidad. ¿Quieres saber más sobre él? ¡No te pierdas la entrevista!

Conocemos a Brian, el sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte: "No me lo podía creer"

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Borja Tamayo
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Laura Moure ya ha sido madre y se encuentra en estos momentos disfrutando de esta bella etapa de su vida. Sin embargo, la ruleta nunca deja de girar y, para sustituirla durante los próximos meses, quién mejor que Brian.

Brian ya se puso en la piel de la copresentadora del programa durante su paso como concursante, viviendo en tiempo real su sueño. Ahora ha vuelto al plató, esta vez como un colaborador más, y para darle la bienvenida no hemos querido perder la oportunidad de hacerle una entrevista y conocerlo en profundidad.

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Natural de Castedefells, Barcelona, Brian disfruta de su nuevo rol en televisión a los 30 años. Un regreso precedido de una noche en la que "durmió muy poco" a causa de los más que justificados nervios. A fin de cuentas, tiene frente a él unos zapatos muy grandes que calzar y la magnitud de la tarea impondría a cualquiera. Sin embargo, a pesar de "no poder creerlo" en primera instancia, el equipo de La ruleta de la suerte lo ayudó desde el primer instante para que, como él mismo revela, "todo fluyera genial".

De igual modo, Brian ha tenido la oportunidad de hablar con la propia Laura antes de tomar el relevo, a la que se refiere como "una chica encantadora". Y es que, "tal y como la veis, así es", ha explicado, poniendo en valor la naturaleza tan afectuosa de Moure.

"Los sueños a veces se cumplen", ha señalado Brian, siendo él mismo la prueba de ello. Un sueño del que todos vamos a poder disfrutar a partir de ahora; ya que, como él mismo indica, "espera estar aquí mucho tiempo".

¿Quieres ver la entrevista completa? Dale a play al vídeo de arriba.

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