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Mejores momentos | 22 de septiembre

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

Al actor le ha costado reconocer la canción, incluso ha optado por contar un chiste de rubias, pero ha terminado acertando… y arriesgando con una versión impensable.

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Daniel Diges ha conseguido dos cosas en La Pista: acertar y regalar la mejor actuación de la tarde. Le ha costado en su duelo contra Vanesa Romero. Los dos han empezado con dudas tras escuchar el primer fragmento, y han seguido con el verso de la letra. De hecho, el actor ha decidido contar un chiste de rubias para rebajar la tensión del momento. Sin embargo, parece que no ha triunfado tanto como el que había contado Adriana Abenia antes que él.

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A este duelo musical sólo le faltaba un segundo fragmento. Entonces sí, Daniel ha reconocido a Leiva y su ‘Como si fueras a morir mañana’. La sorpresa ha llegado ya con la victoria y los tres segundos en su mano para David: “Se puede cantar en ópera”, ha asegurado.

Dicho y hecho. El actor se ha animado a demostrarlo en directo, transformando por unos segundos la voz rasgada y característica de Leiva en una versión mucho más cercana a un escenario lírico. ¡Revívelo en el vídeo!

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