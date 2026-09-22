Revive la entrevista completa de Pepa Charro y Julián López en El Hormiguero

Pablo Motos ha vuelto a recibir este martes en El Hormiguero a dos de los actores más divertidos y queridos de nuestro país, Pepa Charro y Julián López, que han querido presentarnos la nueva obra de teatro en la que trabajan juntos, '53 domingos', además de hacer un repaso por su exitosa carrera.

Julián López nos ha confesado que esta ha sido su primera vez en el teatro y eso ha hecho que, a pesar de tener una extensa experiencia en el sector audiovisual, haya pasado algo de nervios al enfrentarse a un escenario en vivo y en directo.

Pepa Charro, por su parte, ha recordado por qué decidió matar en su día a su personaje de La Terremoto de Alcorcón, aunque no tardó en resucitarla. La actriz no quería que la encasillarán y en el momento en que su personaje se hizo viral, vio fácil que eso ocurriese.

Los dos nos han contado cómo y quiénes les gustarían que les cuidasen cuando fuesen mayores y dependientes, como ocurre con su padre ficticio en la obra. Desde luego, con robots, se les hace muy difícil imaginarse.

Pepa Charro y Julián López han vuelto a regalarnos un rato divertido, auténtico y natural. Siempre es un gusto recibirlos en el programa. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!