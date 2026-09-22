El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

La comodidad que da un empate sólo es superable por la tranquilidad de una victoria. El dilema de David en este AlaZ ha sido si valía la pena arriesgar cuando estaba dudando entre dos respuestas. Es la gran incógnita que ha mantenido el suspense hasta el último momento en este duelo contra Moisés.

La emoción ha ido creciendo a medida que avanzaba la prueba, pues David ha roto la igualdad con la que transcurría. Lo ha hecho a mitad de su primera ronda… y para completarla, porque ha sumado 13 respuestas de un tirón para situarse con 22. Ha sido la mejor jugada del duelo, aunque Moisés ha sabido mantener el pulso hasta igualarle.

Con el empate, el alfareño ha optado por plantarse. Sin embargo, a David se le ha visto dándole vueltas a una respuesta. Le ha contado a Roberto Leal que estaba dudando entre dos opciones. El misterio se ha resuelto en los trece segundos que aún tenía por delante. ¡Descúbrelo en el vídeo!