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La asociación de guardias civiles alertó hace meses del riesgo extremo en Huelva: "Nos sentimos abandonados"

La asociación de guardias civiles denunció falta de medios, déficit de plantilla y ausencia de protección para los agentes antes de la muerte de dos efectivos en acto de servicio

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La asociación de guardias civiles denunció falta de medios, déficit de plantilla y ausencia de protección | Antena 3 Andalucía

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Eva Braña
Publicado:

La muerte de los guardias civiles Germán y Jerónimo durante una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva ha vuelto a poner el foco sobre una advertencia que, según denuncian los agentes, llevaba tiempo encima de la mesa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) venía reclamando desde hace meses que Huelva fuera declarada Zona de Especial Singularidad ante el avance del narcotráfico y el aumento de la presión criminal en la provincia.

El documento elaborado por la asociación sostiene que la situación "ha generado el desarrollo de una forma de vida al margen de la ley, sustentada en los enormes beneficios procedentes, sobre todo, del narcotráfico". Además, advierte de que la presión de los cuerpos de seguridad en Cádiz ha provocado un desplazamiento de las organizaciones criminales hacia la costa onubense: "Mucha de esta presión se venga a la provincia de Huelva, debiendo tomar medidas antes de que llegue a lo que es hoy la de Cádiz".

José Manuel Val, portavoz de AUGC en Huelva, explica que la reivindicación no se limita a una provincia concreta. "No se podría establecer una zona en Cádiz y dejarlo en Huelva o dejarlo en Granada, porque el narcotráfico iría de un sitio a otro", afirma. Según defiende, el problema afecta ya a toda la costa andaluza y requiere una respuesta coordinada.

Piden un aumento urgente de efectivos y medios

Entre las principales reclamaciones figura el aumento urgente de efectivos y medios materiales. El informe reclama ampliar "al menos en términos globales, en alrededor del 20%" las plantillas operativas y reforzar especialmente las unidades de investigación. También denuncia que los recursos actuales son "rudimentarios" frente a organizaciones cada vez más sofisticadas.

La asociación asegura además que cerca del 50% de los agentes en Huelva todavía no dispone de chaleco antibalas individual y reclama pistolas táser, vehículos adecuados y más medios de autoprotección.

Malestar interno entre los agentes

El documento también refleja el malestar interno de los agentes. "Los guardias civiles nos sentimos abandonados", recoge el texto al denunciar la ausencia de mandos operativos fuera del horario de oficina. AUGC critica que muchas decisiones de riesgo recaigan únicamente sobre los agentes de patrulla y alerta de una creciente sensación de “indefensión” ante la falta de respaldo institucional y judicial.

La asociación reclama además incentivos económicos y profesionales para evitar la desmotivación y la fuga de agentes de destinos especialmente sensibles. También pide ayudas sociales y medidas que faciliten el arraigo de las familias de los guardias civiles en las zonas más afectadas por el narcotráfico.

Tras la tragedia, AUGC insiste en que las advertencias existían y que la expansión del narcotráfico hacia Huelva no era una posibilidad remota, sino una realidad conocida desde hace tiempo.

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