Las grabaciones de teléfono que delataron a los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Que la den por culo"

Tras el hallazgo de los restos mortales de Francisca Cadenas Hornachos (Badajoz) ha amanecido lleno de crespones negros y carteles pidiendo justicia y que a los asesinos les caiga todo el peso de la ley. Los vecinos de esta localidad de 2.000 habitantes se están volcando con la familia de Francisca. Las calles amanecen hoy entre el silencio y la emoción de quienes aún no pueden creerse que Francisca haya estado todos estos años enterrada en la casa de sus vecinos.

"La amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo"

, los dos hermanos detenidos, estaban seguros de que se iban a salir con la suya y que después de 9 años. Los asesinos ya duermen en la cárcel en régimen de prisión comunicada y sin fianza entre otras razones por el riesgo de destrucción de pruebas.

Según ha trascendido de la investigación a Francisca la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo. Todo apunta a que Julián tenía una obsesión sexual con su vecina.

El caso se ha resuelto después de que los presuntos asesinos comenzaran a hacer comentarios sospechosos que les ponían en el punto de mira sin saber que estaban siendo grabados por la UCO. Los agentes habían colocado micrófonos en la casa y el coche de estos dos hermanos. En algunas conversaciones seguían hablando de partes íntimas del cuerpo de Francisca.

El pesunto asesino realiza comentarios vejatorios sobre Francisca

El 4 de febrero de 2025 el acusado de matar a su vecina lleva en su coche a un compañero de trabajo. Julián conserva el cartel de búsqueda de la desaparecida. El presunto asesino realiza comentarios vejatorios hacia Francisca, su familia y otras mujeres. "En tu país, allí con las moras no hay problema. Se ponen una 'mijina' tontas y les sacudes dos hostias", verbaliza este hombre.

Al día siguiente todavía con el cartel de Francisca en su coche habla solo. "No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, que la den por culo", comenta en voz alta.

Cuando la UCO vuelve a Hornachos los hermanos se ponen muy nerviosos y tiran a la basura sus teléfonos.

Más Espejo ha hablado con la familia de Francisca. Se encuentran completamente conmocionados después de las últimas informaciones del caso. Por un lado sienten algo de alivio, pero reconocen que ese sentimiento va transformándose en rabia e indignación con las última información que se van conociendo. Los hijos de Francisca piden que la justicia siga su curso y solicitan prisión permanente revisable para los responsables de la muerte de su madre.

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