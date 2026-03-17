El marido de Francisca Cadenas sobre la inspección de la Guardia Civil: "Solo se registraron tres metros de esa casa sin luz"

La localidad de Hornachos, en Badajoz, cambió en el mes de mayor de 2017. Aquella tarde, Francisca Cadenas, una vecina de 59 años que residía en la calle Nueva, estaba cuidando de la hija de unos vecinos en su casa.

Cuando volvieron los padres de la menor, Francisca salió de su casa a entregar a la niña a unos 50 metros de su vivienda. Para volver a su vivienda, solo tenía que andar unos cuantos pasos. Pasaban los minutos y Cadenas nunca apareció.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2026, los investigadores encontraron restos óseos y objetos personales en la vivienda de dos hermanos, que eran vecinos de la familia Cadenas. En dicha casa, residían los hermanos Manuel G.S y Julián G.S. Días más tarde, el pequeño de los hermanos confesó ser el autor del crimen.

"Solo registraron tres metros de esa casa con una luz como una vela"

Nueve años después de su desaparición, sale a la luz el fallo cometido por la unidad policial que esa misma noche realizó una inspección ocular en la vivienda de los detenidos. Supuestamente, cuando los agentes entraron en esa casa dejaron dos habitaciones sin revisar.

Precisamente, el marido de Francisca, Diego, ha hablado con Espejo Público sobre el supuesto fallo cometido por la unidad policial. Según Diego, tan solo se registraron "tres metros de esa casa" y con una luz "similar a una vela". Asimismo, ha explicado que ese registro duró muy poco y los agentes concluyeron diciendo que no "había nada", al inspeccionar la casa prácticamente "sin luz".

El marido de Francisca no entiende por qué "no se registró esa vivienda" y asegura que si se "hubiese registrado" la casa esa primera noche, se hubiese resuelto el caso".

Niega que su hijo escuchase gritar a Francisca

Por otro lado, Diego ha negado ciertas informaciones que han salido a la luz tras el hallazgo de los restos óseos de su mujer. En dichas informaciones, se decía que José Antonio, el hijo de la pareja, habría escuchado varios gritos de su madre. Sin embargo, el marido de Francisca ha dejado claro que todo aquello es "mentira" y asegura que si "José Antonio hubiese escuchado ruidos hubiese tirado hasta la pared".

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