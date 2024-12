Gonzalo Miró en Espejo Público: "No creo en la independencia judicial"

En su balance anual, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha analizado las diligencias sobre la desaparición de los mensajes que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, intercambió entre el 7 y el 14 de marzo. En estas fechas se produjo la filtración de correos personal del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora el Tribunal Supremo reclama a la UCO que investigue si el fiscal general tiene más móviles. Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a García Ortiz. Establece que siempre ha mantenido su confianza en el fiscal general del Estado. "La confianza del Gobierno en 'su' fiscal general del Estado", expresaba. El uso de ese 'su' ha generado un debate sobre la presunta pertenencia que se atribuye el jefe del Ejecutivo sobre esta figura de la jurisprudencia.

"A Pedro Sánchez le ha traicionado un poco el subconsciente"

En ese sentido opina la periodista Marta Robles, que cree que a Sánchez le ha traicionado un poco el subconsciente porque aunque el fiscal general se coloca a propuesta del Gobierno tiene que ser independiente. "Nos deja entrever al decir su fiscal que la relación entre ellos es muy cercana", manifiesta.

Añade Robles que el Gobierno de España no puede poner en duda la separación de poderes y hacernos creer que los jueces no son independientes. El hecho de que el fiscal general esté tan asociado al Gobierno de España le parece que no da mucha confianza. "Tendría que ser siempre una figura totalmente independiente, esto es un disparate".

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, señala que para participar en este debate tienes que creer en la independencia judicial y él no cree en ella. "Los primeros que se tienen que respetar son los propios jueces y eso es algo que no han hecho. Hemos estado 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de ese Consejo han seguido nombrando jueces. Que los jueces empezasen por respetarse sería un paso para empezar a respetar la justicia".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.