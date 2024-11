Los colaboradores de Espejo Público se echan encima de Gonzalo Miró por sus palabras sobre Víctor de Aldama: "¡Tranquilos, tranquilos!"

Las graves acusaciones que hacía Víctor de Aldama ante al juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional han provocado un terremoto político.

Susanna Griso advertía un "doble rasero" a la hora de considerar la corrupción. Recordaba la periodista la estrategia desplegada por el Partido Socialista en su día en relación a la corrupción en el Partido Popular y la línea que estaría siguiendo ahora por el caso Koldo, Ábalos, o Sánchez para otros.

"Un absoluto escándalo"

La senadora socialista Susana Díaz subrayaba que a parte de las palabras aportadas por Aldama, éste deberá sustentarlas con pruebas. Por su pare Toni Cantó valoraba como un escándalo todo este asunto: "Me parece un absoluto escándalo. Estamos hablando del Gobierno que subió al poder denunciando la corrupción del Partido Popular".

Díaz daba se pronunciaba sobre las afirmaciones de Toni Cantó sobre un supuesto trapicheo con sobres de dinero en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Expresaba que replicaba "todo": "Eso no se lo he escuchado yo ni a Aldama, Toni. No, no, no. Ya podemos decir mañana que han matado a tres niños".

Tacharle de mentiroso

La senadora daba su opinión sobre Víctor de Aldama: "Este hombre, que ha salido como un perdonavidas de la cárcel, es de los que si yo veo en mi tierra, lo quiero de lejos".

Terminaba Susana por lamentar que Aldama estuviera 'tan cerca' de José Luis Ábalos, pero al mismo tiempo exigía pruebas.

Susanna Griso citaba en sus declaraciones públicas del presidente del Gobierno ante los medios. Ante los medios Pedro Sánchez se refería a Aldama como "personaje" y calificaba sus palabras de "inventadas".

"¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos!"

La presentadora del programa recordaba que la perspectiva del PSOE con Luis Bárcenas fue distinta que la que estaría mostrando ahora.

"No es lo mismo"

El colaborador Gonzalo Miró esgrimía que el panorama sería distinto por tratarse el implicado en aquel caso de corrupción y financiación ilegal el entonces tesorero del PP, Luís Bárcenas.

Era en ese momento cuando en el plató se formaba el revuelo, que hacía que el colaborador pidiera calma a sus compañeros: "¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Si me preguntáis, por lo menos dejadme argumentar".

"Una cosa es el tesorero del PP y otra es un empresario que, que yo sepa, la relación que tiene con el PSOE no es de ser un hombre del partido", añadía Gonzalo.

¿Ha tirado Aldama de la manta, o no?

El colaborador tendría una opinión particular, distinta a la de la mayoría de los presentes, a juzgar por lo que se trataba desde primera hora en Espejo Público: "Yo no creo que haya tirado de la manta"

"Estoy deseando que tire de la manta"

Gonzalo manifestaba su deseo de que Víctor Aldama 'tire realmente de la manta' y desvele toda la verdad sobre este caso.

"Yo quiero que tire de la manta, no que ponga el ventilador, que es lo que ha hecho hasta ahora. Y que todo lo que ha contado lo pueda demostrar, y cuando lo demuestre, que vayan desfilando todos a la cárcel".

Por último Miró descartaba "creer a pies juntillas lo que ha dicho este tipo" y valoraba su declaración en la Audiencia Nacional: "Hay muchas cosas que estoy seguro, que ha dicho, que son verdad y también hay otras muchas que estoy absolutamente seguro que son mentira".

