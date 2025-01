El incidente de Gonzalo Miró en maquillaje que causaba las risas del resto de colaboradores: "Traigo buen color"

En Espejo Público abordaban las noticias de las Cabalgatas de Reyes de este fin de semana, alguna de las cuales se han adelantado debido a la previsión meteorológica para la tarde del día 5.

La meteoróloga Mercedes Martín se disponía a avanzar el pronóstico del tiempo para los próximos días pero una anécdota, que protagonizaba Gonzalo Miró, compartida de forma espontánea por los colaboradores que la presenciaban, retrasaba ese momento.

Algunos conocían lo que le había pasado a Gonzalo y otros le preguntaban por qué había hecho durante las fiestas de Navidad al notar algo distinto en su aspecto físico.

"Traigo buen color"

Era el caso de la senadora del Partido Socialista, Susana Díaz, quien había preguntado a Miró si había pasado parte de las fiestas disfrutando de la nieve en alguna estación de esquí. Ante la sorpresa de la pregunta Gonzalo no sabía que decir y respondía que "no, pero ha hecho sol en Madrid".

Gonzalo reconocía que no era la única persona que le había preguntado lo mismo y bromeaba al respecto por un color distinto en su piel: "Traigo buen color, traigo buen color".

"Pensaba que eras Baltasar"

Pero nada más lejos de la realidad. Miquel Valls bromeaba al respecto y afirmaba: "Yo por un momento pensaba que eras Baltasar".

La periodista Lorena García explicaba a la audiencia lo siguiente: "Gonzalo hoy se ha pasado con el maquillaje".

"Enseña la foto que me has sacado", decía Gonzalo a Miquel, ansioso por resolver este asunto, que contaba cómo reaccionaba su compañero al verle la cara: "Me dice: 'Oye tío, estás muy moreno, vamos, casi negro'".

En ese momento Miquel giraba su teléfono móvil mostrando la imagen y toso en plató rompían en carcajadas.

"Pareces el paje de Baltasar" exclamaba Susana Díaz en relación al Rey Mago, mientras sonaban villancicos con motivo de la inminente llegada de Sus Majestades de Oriente.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.