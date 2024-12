Tensión entre Gonzalo Miró y Toni Cantó por el saludo entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez: "¿Todo esto lo empezó el Gobierno?"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso han protagonizado una de las imágenes de la conferencia de presidentes autonómicos en Santander. Ambos se han estrechado la mano con un gesto serio entre una gran expectación mediática después de los cruces de reproches que mantienen en el terreno político.

El colaborador de Espejo Público Gonzalo Miró destacaba que "hay que tener un carácter muy especial para saludarte con normalidad con alguien con quien te pasas todo el día insultándote". Desde el terreno, el equipo de Antena 3 Noticias que se encontraba en el lugar señalaba que habían podido ver que "el saludo entre Ayuso y Sánchez ha sido algo frío".

"A la presidenta madrileña se la ha visto un poco incómoda incluso en la foto de familia"

En opinión de Susanna Griso: "A la presidenta madrileña se la ha visto un poco incómoda incluso en la foto de familia" ante la presencia de su adversario político. Toni Cantó señala que es normal la reacción de Ayuso "por el trato que ha recibido del presidente del Gobierno". "Yo creo que Ayuso reacciona y hace muy bien reaccionando. Es Sánchez el que decide que este es un campo donde se tiene que practicar política nacional y llevar a cabo un enfrentamiento político", mantiene.

Gonzalo Miró respondía a esta afirmación preguntándose si Isabel Díaz Ayuso reacciona porque empezó el Gobierno. "¿Fue el primero movimiento?", se cuestiona. "Pobre Isa", continuaba comentando Gonzalo Miró. Una afirmación a la que Susanna Griso respodía diciendo que "eso de Isa es muy despectivo". "No es la primera vez que me dices que soy despectivo con los políticos", respondía el colaborador. "¿Te gustaría que te llamaran Gonzi?, pues a mí no me llames nunca Susi porque no te lo perdonaré", afirmaba la presentadora en tono cómico.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.