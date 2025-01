La propuesta a Gonzalo Miró que ha desatado las risas en Espejo Público: "Le han puesto el nabo en la boca y se ha puesto nervioso"

El reportaje de 'Más Espejo' del día de hoy no ha dejado indiferente a nadie y ha contado con varias anécdotas curiosas. Nuestro reportero Javier Fuente ha asistido a la rave ilegal de Nochevieja que se está celebrando en el aeropuerto de Ciudad Real cuando una joven, que se encuentra allí de fiesta, se ha colado dentro del directo con un nabo en la mano. La joven le ha colocado el nabo en la boca de Javier Fuente como si de un micrófono se tratase, lo que ha desatado las risas entre los compañeros. "Te ha salido competencia", han comentado los miembros del plató. Javier, sorprendido con el gesto de la mujer, ha comentado que "se ha puesto nervioso". "Hay un control a la entrada, el nabo por el momento es legal", ha comentado entre risas. Pero la anécdota no ha quedado ahí. Nuestro reportero, después de que varios colaboradores comentasen que cuando "le han puesto el nabo en la boca se ha olvidado de su micro", ha respondido lanzando una propuesta a Gonzalo Miró y a Juan Soto Ivars.

"Venir y mañana lo contamos en 'Más Espejo'

Javier Fuente, tras los comentarios que ha recibido entre risas desde el plató, ha lanzado una propuesta a Gonzalo Miró y a Juan Soto Ivars. "Gonzalo , que te he visto muy gallito, porque no te vienes conmigo a la fiesta y mañana lo contamos en 'Más Espejo'", ha propuesto Javier a Gonzalo Miró y a Juan Soto Ivars, este último respondiendo que él iría "encantado". Por el momento, hay más de 5000 personas dentro del recinto y se trata de la tercera edición que se celebra. No cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la fiesta y los organizadores amenazan con continuar la fiesta hasta el día de Reyes.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo seguridad en prevención y han asegurado que no se ha registrado ninguna incidencia hasta el momento. "Hay tranquilidad absoluta", han comunicado. Se espera que la fiesta ilegal dure unos seis o siete días, como ya ocurrió en la anterior edición que se celebró en Fuente Álamo (Murcia) y el año anterior en La Peza (Granada).

