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VISITA DE LOS REYES

El general Rafael Dávila cuenta el protocolo que no se siguió al llegar los Reyes a Ceuta: "Quizás no lo han hecho porque el sonido llegaba a Rabat"

El general retirado, Rafael Dávila, ha llegado a pensar que lo sucedido en Ceuta es una película y está esperando a "despertarse", considera que el Gobierno no ha hecho las cosas como tenían que hacerse.

Rafael Dávila en Espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Rafael Dávila, general de división retirado, ha explicado y analizado lo ocurrido en Ceuta y la visita de los Reyes y ha concluido que para él, esto ha llegado a no existir: "Parece una película y estoy esperando a despertarme, defino al Gobierno como debilidad, encima del lugar del asalto, había dos satélites de espías marroquíes".

El propio general considera que España y el Gobierno estuvo en una situación de vacaciones permanente porque nadie hizo nada, "¿Porqué no se desplegó al ejército? Nuestra respuesta fue mandar las fragatas mas viejas que tenemos", explica.

El protocolo que no se siguió en Ceuta

Dávila ha querido resaltar el buen comportamiento de nuestros marinos, porque la situación debió de ser de fuerte tensión, detalla. "Esto ha sido una maniobra perfectamente diseñada y no hemos respondido de una manera eficaz".

Se sorprende el general al recordar el protocolo a seguir cuando los Reyes llegan a una nueva ciudad española: "Cuando llegan, se le tiene que rendir honores, con una compañía tocando el himno nacional y sonando los 21 cañonazos como figura en el reglamento de honores militares, y aquí no se ha hecho porque quizás el sonido llegaría a Rabat".

Destaca que los propios militares se han pronunciado y han confirmado que para ellos, esto está diseñado, y el propio Dávila lo asegura: "Esto lo ha organizado un estado mayor que conoce este tipo de guerra, lo único que me produce alegría son las palabras del Rey que resumen el viaje, ha dicho tres palabras fundamentales, Ceuta, Melilla e integridad territorial no son negociables".

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