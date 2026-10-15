Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno prepara actuaciones en calles y barrios de Ceuta

Finaliza el viaje histórico de los reyes a Ceuta y a Melilla y la actualidad en las ciudades autónomas vuelve a centrarse en la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Con los asentamientos de la costa desalojados, los trabajos se centran ahora en los barrios y calles de Ceuta.

El ministro encargado del mando único, Ángel Víctor Torres ha dicho que "pronto espero que podamos decir que ya no quedan personas pernoctando en las calles de Ceuta" y añade: "Estamos hablando de callejuelas, estamos hablando de la zona del Tarajal, las tenemos identificadas. Hay un operativo preparado también al respecto y también que lógicamente se hagan y afloren los que estén en espacios privados". Lo que no ha hecho el ministro es fijar una fecha concreta para este reto.

Preguntado por los extranjeros que permanecen en Ceuta, Torres ha señalado que nadie puede saber "con absoluta certeza" la cifra. Sí ha cifrado en 11.756 los migrantes que han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, 914 personas más que el jueves pasado. En concreto, se trata de 11.225 retornos y 531 expulsiones.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.