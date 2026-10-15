Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno prepara actuaciones en calles y barrios de Ceuta
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Finaliza el viaje histórico de los reyes a Ceuta y a Melilla y la actualidad en las ciudades autónomas vuelve a centrarse en la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Con los asentamientos de la costa desalojados, los trabajos se centran ahora en los barrios y calles de Ceuta.
El ministro encargado del mando único, Ángel Víctor Torres ha dicho que "pronto espero que podamos decir que ya no quedan personas pernoctando en las calles de Ceuta" y añade: "Estamos hablando de callejuelas, estamos hablando de la zona del Tarajal, las tenemos identificadas. Hay un operativo preparado también al respecto y también que lógicamente se hagan y afloren los que estén en espacios privados". Lo que no ha hecho el ministro es fijar una fecha concreta para este reto.
Preguntado por los extranjeros que permanecen en Ceuta, Torres ha señalado que nadie puede saber "con absoluta certeza" la cifra. Sí ha cifrado en 11.756 los migrantes que han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, 914 personas más que el jueves pasado. En concreto, se trata de 11.225 retornos y 531 expulsiones.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los reyes se comprometen con Melilla "y su futuro"
Los reyes mantienen su compromiso con Melilla "y su futuro" en el mensaje que han escrito en el Libro de Oro de la ciudad, que firmaron en el Palacio de la Asamblea.
Señalan que nunca olvidarán "el recuerdo" de su visita, a la vez que agradecen el recibimiento que les han brindado las autoridades, con el presidente melillense, Juan José Imbroda, a la cabeza, y de todos los melillenses, a quienes les trasladan su cariño y apoyo, "que representa el de todos los españoles".
"Con la emoción e ilusión de esta primera visita como reyes de España", continúan, agradecen del mismo modo que Imbroda les haya hecho entrega de la llave de la ciudad, en nombre de su gobierno y de la Asamblea de Melilla.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 1.867 migrantes atendidos en la última semana en Ceuta, 19 de ellos hospitalizados
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha señalado que en la última semana han sido atendidos hasta 1.867 migrantes de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. 19 de ellos están hospitalizados.
En un comunicado sobre la actividad asistencial, el INGESA ha dicho que del total de asistencias hasta 1.093 corresponden a Atención Primaria y 774 al Servicio de Atención Especializada.
El INGESA mantiene activo su dispositivo sanitario especial y continúa evaluando diariamente la situación con el objetivo de organizar la asistencia y adaptar los recursos a las necesidades existentes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Alrededor de 20 migrantes ingresados en el hospital
En Sanidad, el ministro Torres ha indicado que hay una veintena de migrantes ingresados en el hospital de la ciudad autónoma. Siete son mujeres que han dado a luz, mientras que, el resto, están por razones de enfermedad o quirúrgicas. "Son 20 personas de las 210 camas que tiene el hospital. Con lo cual, no hay sobreocupación por parte de la población migrante".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 3.019 menores en el Sistema de Protección de Ceuta
Con respecto a los menores hay 3.019 menores en el Sistema de Protección de Ceuta. Además, ha añadido que se han realizado 89 reagrupaciones familiares en la Península, 173 reubicaciones y se han enviado 40 expedientes a Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 11.756 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos
Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno 11.756 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, 914 personas más que el jueves pasado. En concreto, se trata de 11.225 retornos y 531 expulsiones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un operativo preparado para el Tarajal
Ángel Víctor Torres dice que "pronto espero que podamos decir que ya no quedan personas pernoctando en las calles de Ceuta" y añaden: "Estamos hablando de callejuelas, estamos hablando de la zona del Tarajal, las tenemos identificadas. Hay un operativo preparado también al respecto y también que lógicamente se hagan y afloren los que estén en espacios privados". Eso sí no da una fecha concreta para ello.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se preparan nuevas intervenciones en las calles y barrios
Una vez ha finalizado el viaje histórico de los reyes a Ceuta y a Melilla, el Gobierno se fija como próximo reto actuar en los barrios y las calles para localizar a los migrantes que siguen pernoctando en espacios públicos. El Gobierno prepara intervenciones operativas en las calles, barrios y espacios privados de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así fue la agenda de los reyes en Melilla
Felipe VI y Letizia han llegado al Palacio de la Asamblea sobre las 12 del mediodía, donde han sido recibidos por miles de personas que aguardaban desde primera hora frente al edificio. Durante casi una hora han estado estrechando manos y haciéndose 'selfies' con los que estaban en primera fila mientras gritaban sus nombres, "Felipe es España" o entonaban cánticos como "de Ceuta y Melilla no nos moverán, porque nosotros somos españoles, no nos moverán". Una vez en el Salón Dorado del palacio, donde Imbroda les ha agradecido la visita, les ha hecho entrega de las llaves de la ciudad y del bastón de mando. Por la tarde visitaron un colegio y después mantuvieron un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Nuevo baño de masas en Melilla para los reyes
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Los reyes han finalizado en Melilla un viaje histórico. Tras el baño de masas en Ceuta viajaron a Melilla donde volvieron a ser recibidos entre vítores y aplausos. Los monarcas se han comprometido con su futuro.
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