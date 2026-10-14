La emoción de Luisa a sus 90 años tras cumplir su sueño de ver a los Reyes en Ceuta: "La gente se volvió loca y yo me emociono"

A sus 90 años, Luisa ha cumplido un gran deseo: ver por primera vez al monarca en su tierra natal, Ceuta. Sobre la organización de la visita, lo tiene claro: "Todo muy bien, muy bonito, muy bien organizado". Ha asegurado haber estado rodeada de numerosos vecinos que se entusiasmaron con la llegada de Felipe VI y la reina Letizia. "La gente se volvió loca gritando "¡Viva el Rey!" y "yo no puedo hablar mucho porque me emociono", ha explicado.

Una jornada muy especial para esta vecina, que no ha ocultado su alegría por recibir a los Reyes en «su Ceuta». Sin embargo, la visita también abre un profundo debate sobre si la imagen proyectada de la ciudad es la adecuada o si encubre problemas que siguen latentes.

Susanna le ha planteado a Luisa si esta recepción puede interpretarse como una «lavada de cara» a Ceuta para mostrar su cara más amable, mientras persisten serias dificultades relacionadas con la inmigración en zonas como el entorno del polígono del Tarajal y en barrios como El Príncipe.

Luisa no ha esquivado la cuestión y ha respondido con firmeza: "Esa es la política, Susanna. Eso lo solucionaremos. Lo sabe la Policía", convencida de que la situación puede resolverse. Además, se ha mostrado muy satisfecha con la retirada de migrantes de ciertos puntos y ha relatado una anécdota desagradable en una zona de acampada: "Vine con toda la espalda llena de picaduras de mosquitos, de la suciedad que había allí."

Tanta emoción ante la visita real no cabe en la cabeza de la abogada Bea de Vicente, republicana convencida. La letrada ha aprovechado para preguntar directamente a Luisa: ¿Qué le aporta al pueblo ver al Rey? ¿Qué tiene la figura del monarca?

La respuesta de la anciana no ha dejado lugar a mucho debate: "Pues que es el Rey". Para Luisa, esa sencilla razón es más que suficiente para explicar todo su entusiasmo y afecto.