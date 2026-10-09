El chantaje de Marruecos para que los marroquíes en España voten a Pedro Sánchez: "Se os quitarán las ayudas"

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, una decisión que llega con la crisis migratoria de Ceuta todavía vigente. Desde 'Espejo Público', nos preguntábamos si el rey de Marruecos, Mohamed VI, estaría pendiente de esta convocatoria y, en caso afirmativo, cuál sería la papeleta que introduciría en la urna.

El analista político saharaui Taleb Alisalem, en conexión con el programa, ha dado su respuesta. Sin mostrar dudas, Alisalem asegura que el monarca marroquí ya tiene a su candidato "desde hace mucho tiempo". "Es Pedro Sánchez", afirma.

Campaña en Marruecos para votar a Pedro Sánchez

El analista niega que sus declaraciones se basen en teorías o especulaciones y sostiene que sus conclusiones parten de un "análisis objetivo y detallado de los hechos". Asimismo, denuncia la existencia de una "campaña propagandística sincronizada" por parte del régimen marroquí para pedir el voto para el PSOE.

Taleb Alisalem señala que esta propaganda no estaría impulsada por un influencer cualquiera, sino por "las voces más importantes de Marruecos". Entre ellas, menciona a activistas, periodistas y portavoces del Gobierno. También alude a una diputada del Partido Socialista marroquí que residía en Barcelona y que, durante las elecciones de 2023, publicó una carta abierta dirigida a los ciudadanos marroquíes residentes en España para pedirles que votaran a Pedro Sánchez.

Según el analista, en 2024 esta política fue nombrada por el presidente del Gobierno para ocupar un cargo al frente del Comité de Igualdad de la Internacional Socialista. Alisalem sostiene que mantiene vínculos con el Gobierno de Marruecos.

Con estas declaraciones, el activista saharaui pretende subrayar que estas prácticas no son nuevas, sino que, según su versión, llevan años produciéndose.

"Se usan discursos para asustar a la población marroquí"

Alisalem asegura que la campaña para promover el voto socialista estaría dirigida a la comunidad marroquí residente en España que no está politizada. Además, afirma que, junto a los mensajes que animan a votar al PSOE, también se difunden advertencias que buscan "asustar" a los votantes. Entre los ejemplos que cita están: "Si no votáis a Pedro Sánchez, a España le va a ir muy mal" y "Se os quitarán las ayudas si Pedro Sánchez no continúa en el poder".

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