La nueva ilusión de Irene Rosales habría tenido otras relaciones simultáneas: "Hay dos mujeres que están alucinadas"

La exmujer de Kiko Rivera está de nuevo ilusionada con Guillermo, un empresario anónimo con el que habría comenzado una relación hace unos meses. Sin embargo, Lorena Vázquez desvela nuevos detalles: cuando se conocieron, habría mantenido una relación sentimental con otras dos mujeres.

Irene Rosales vuelve a darle una oportunidad al amor tras poner fin a su matrimonio con Kiko Rivera. Después de 10 años de matrimonio, Irene habría empezado una relación con Guillermo, un empresario sevillano de cuarenta años.

Guillermo es un hombre separado recientemente y padre de un adolescente que ha mantenido un perfil discreto. Este se dedica al sector de la jardinería y el césped artificial, un producto que le llevó a conocer a Irene en 2020, aunque no es hasta hace unos meses que ambos comienzan una relación más cercana.

Lorena Vázquez ha podido hablar con el entorno de Guillermo, que le confirman que había dos mujeres más en su vida cuando comenzó a quedar con Irene Rosales. "Hay dos mujeres que se han enterado de que estaban siendo simultaneadas por Guillermo", desvela nuestra colaboradora, "una se llama Marta y otra Vanessa".

Según nos cuenta Lorena Vázquez, Guillermo no se habría divorciado en el momento en el que comienza relaciones sentimentales con estas dos mujeres. "Ahora está solo con Irene, pero cuando se estaban conociendo, había dos mujeres más en la vida de Guillermo", aclara la periodista.

Apenas unos meses después de anunciar su divorcio, Irene parece ilusionarse de nuevo, aunque la polémica vuelve a señalarla. ¡No te pierdas todos los detalles de su nuevo amor en el vídeo de arriba!

