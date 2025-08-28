Antena 3 LogoAntena3
Más Espejo desvela los motivos de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y el lugar donde se refugia

La periodista Anabel Gil Silgado desvela en Espejo Público cómo se encuentra el cantante después de su ruptura: "Se le vio relajado. Su hermano Cayetano está pendiente de él"

Anabel Gil

Marta Alarcón
Publicado:

Este miércoles la revista Semana anunciaba la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación. Y la presentadora de Más Espejo, Gema López, confirmaba que llevaban dos meses teniendo una convivencia insoportable. Pero, ¿Cuáles han sido los motivos de esta separación y desde qué momento exacto llevan teniendo problemas?, la periodista Anabel Gil Silgado resuelve estas preguntas desde Sevilla.

Según ha reconocido la periodista en Espejo Público: "Kiko ayer estaba en Castilleja de la Cuesta donde él vive. Se le vio relajado por el pueblo, y se paró a saludar a la gente. Iba en dirección a casa de su amigo Fran, donde se mudó el martes, por eso ya no lo vamos a ver sacando las cosas de la mudanza. Hoy le dan las llaves de su nuevo piso, y a mí me han dicho que va a ser en Castilleja para poder estar cerca de las niñas".

"Su hermano Cayetano está pendiente de él"

Anabel confirma que Kiko Rivera no está solo, y que su hermano Cayetano "está pendiente de él y se van a ver pronto", aunque con Francisco no tiene relación.

A la pregunta de Gema López de cuándo fue la fecha exacta en la que empezaron los problemas en la relación, la periodista sevillana ha confirmado que: "La primera bronca gorda fue antes de la comunión, y la cosa se reconduce de cara a la comunión. Pero después, empiezan los problemas económicos. Hay una serie de bolos en los que él le dice a Irene que eran colaboración, y que no cobraba por ellos, pero Irene se entera después de que esos bolos sí se han cobrado. Esto genera una situación en la que Irene aportaba todo a su casa, y Kiko no".

"Irene Rosales vive con su hermano"

Kiko vive con su representante Fran pero, ¿Qué se sabe de Irene Rosales?, pues según ha podido confirmar la periodista Anabel Gil Silgado en Espejo Público, Irene vive con su hermano "desde que su hermano se separa".

Anabel Gil

Más Espejo desvela los motivos de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y el lugar donde se refugia

