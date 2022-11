Gabriel Rufián: "Una parte del poder judicial le ha declarado la guerra a una parte del Gobierno"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, considera que la ley del 'sólo sí es sí' es innegablemente necesaria. "Había un problema grave por el consentimiento y los datos son los que son. No es la primera vez que una ley necesaria se hace con precipitación", mantiene. Señala además que desde su formación avisaron públicamente de las posibles rebajas de condena en sus enmiendas. Cree que a posteriori hay una interpretación judicial y "sería escandaloso que las audiencias contradijeran a la Fiscalía".

Para el de Esquerra Irene Montero ha sido "clara y valiente" aprobando la norma y no debería depurarse en ella responsabilidad política alguna. "Hablamos de 1.000 denuncias anuales en torno a esto. Es una ley necesaria y mejorable". Para Rufián sentencias como la del caso de La Manada demuestran que en este país hay un problema con "una parte del poder judicial que le ha declarado la guerra a una parte del Gobierno y tiene posicionamientos a veces muy reaccionarios".

Derogación del delito de sedición

Señala que más allá de la teatralización que se pueda hacer con la derogación del delito de sedición Europa aconsejaba a España a modernizar el Código Penal. "No es una concesión al independentismo ni a Esquerra, si no una concesión a la democracia española que este año ha hecho el ridículo ante tribunales europeos".

Apunta además Rufián que no se debe permitir que el Código Penal se use de una forma de castigo ideológico y añade que "comparar a Junqueras con Bárcenas es una locura más allá de sus fobias políticas".

Pone sobre la mesa que por el momento no se ha negociado nada sobre una posible candidatura de Oriol Junqueras en 2023. "Yo a Oriol Junqueras le votaría siempre así que ojalá se le pueda votar", añade.

Gabriel Rufián es candidato de alcalde en Santa Coloma de Gramenet, una localidad a la que se le han asignado 5 millones de euros en equipamiento aunque apunta que la petición era más alta. "Esta asignación no tiene mucho que ver con que yo me presente o no pero coincide. Vamos a intentar sumar y que el PSOE no gobierne las ciudades como si fueran suyas en el área metropolitana de Barcelona", apunta. Rufíán aceptó su candidatura como alcalde por una petición a Junqueras para "ayudar a a sumar en un partido que empieza muy desigual".

División en el seno del Gobierno

No le llama la atención que haya desacuerdos en el seno del Gobierno. "Los catalanes estamos en quinto de coalición y les digo en broma a Unidas Podemos que están en primero o segundo y lo que les queda. Es normal que haya fricciones, esto es el futuro de la política y veremos muchas más coaliciones en el futuro". Reconoce le preocupan más las discrepancias de Unidas Podemos que las del Gobierno.

Entre Irene Montero y Yolanda Díaz se queda con la primera aunque a Díaz quiere que le vaya bien. Le parece "una política extraordinariamente hábil" pero espera que no negocie todo como negoció la reforma laboral, "que lo hizo regular".