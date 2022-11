Gabriel Rufián: "Me preocupan más las discrepancias dentro de Podemos que las del Gobierno de coalición"

Sobre la mesa varias cuestiones: ley del 'solo sí es sí', Presupuestos Generales del Estado para 2023, pensiones, vivienda, delito de sedición...y de todas ellas ha hablado este martes largo y tendido el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufián ha visitado hoy Espejo Público y allí ha abordado la polémica ley de Libertad Sexual con la que ya se han rebajado 39 condenas. Al respecto ha afirmado que "no es la primera vez que una ley necesaria quizá se hace con precipitación y sin tener en cuenta todas las enmiendas, pero hay que entender que a posteriori hay una interpretación judicial y un criterio que parte de la Fiscalía y sería escandaloso en otro tipo de ley que las audiencias contradijeran a la Fiscalía".

Así, ERC tratará de "mejorarla" pero en ningún caso se van a apuntar "a la cacería contra la ministra" de Igualdad. "Ella ha sido clara, valiente y la ley es necesaria y mejorable", ha apuntado.

Precisamente sobre Irene Montero también ha confesado que la elegiría por encima de la titular de Trabajo. "Entre Montero y Díaz me quedo con Montero. No tengo ningún tipo de problema con Yolanda, me parece una política extraordinariamente hábil, lo único que pido es que no negocie todo como la reforma laboral porque nos irá regular", ha admitido.

División en el seno del Gobierno

Sobre los choques dentro del Gobierno PSOE-Unidas Podemos el político ha dejado claro que los catalanes están "en quinto de coalición". "A veces en broma le digo a algún compañero de Podemos que están en primero o segundo, todavía les queda".

Más allá de las "problemáticas lógicas" entre las dos formaciones, Rufián ha manifestado que lo que más le preocupa ahora mismo son las discrepancias en el seno de los morados porque "hay dos cosas que la izquierda no se puede permitir: robar y la desunión". "El ruido entorno a Unidas Podemos hace daño", ha subrayado.

A Rufián le "chirria" la elección de Campos para el TC

Hoy se ha sabido que el Gobierno ha elegido al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora de Moncloa, Laura Díez, para renovar el Constitucional sin esperar a que el CGPJ designe a sus candidatos. Al respecto Rufián ha reconocido que no es la primera vez que el Ejecutivo "nombra a un exalto cargo", algo que a su juicio "desde fuera puede chirriar". "Nosotros respetamos, seguramente hay otros candidatos y candidatas... lo han elegido a él, veremos como lo hace".

¿Apoyó ERC los PGE a cambio de la reforma de sedición?

"Nos levantamos y nos acostamos con acusaciones de traición tanto por un lado como por otro", ha comentado Rufián ante la posibilidad de que ERC haya pactado los PGE 2023 a cambio de sacar adelante la reforma del delito de sedición.

En este sentido ha manifestado que la norma "no es una concesión al independentismo, sino a la democracia española, que durante estos años ha hecho de forma reiterada el ridículo en tribunales europeos".